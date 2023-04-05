Греция отказала Украине в поставке танков

06 апреля 2023 в 01:49 Размер текста - 17 +

Греция не готова жертвовать своей обороной Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Греция не будет передавать свои танки Leopard 2A6 на Украину, так как это поставит безопасность страны под угрозу. Такое заявление сделал министр обороны страны Николаос Панайотопулос на заседании парламентской комиссии по нацобороне и иностранным делам. «Греция не будет отправлять Leopard 2A6 на Украину. Она отправила несколько БМП, должна отправить еще несколько. Она отправила боеприпасы различного калибра. Если у нас будут возможности из излишков, мы поможем», — передает РИА Новости слова Панайотопулоса. Министр также заранее опроверг всевозможные слухи о передаче Украине различного вооружения. Он объяснил, что основной причиной отказа в помощи является необходимость сильной собственной армии. «Мы даем то, что можем дать, мы не даем ничего, что могло бы хоть в малейшей степени ослабить нашу собственную обороноспособность, учитывая вызовы нашей собственной национальной безопасности», — рассказал Панайотопулос. Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис также заявил, что страна не готова жертвовать собственной безопасностью ради Украины. По его словам, они уже оказали существенную поддержку, но дойти до передачи танков не могут. Однако более десятка других европейских стран объявили о намерении передать свои Leopard 2, о чем URA.RU рассказывало в инфографике. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Греция не будет передавать свои танки Leopard 2A6 на Украину, так как это поставит безопасность страны под угрозу. Такое заявление сделал министр обороны страны Николаос Панайотопулос на заседании парламентской комиссии по нацобороне и иностранным делам. «Греция не будет отправлять Leopard 2A6 на Украину. Она отправила несколько БМП, должна отправить еще несколько. Она отправила боеприпасы различного калибра. Если у нас будут возможности из излишков, мы поможем», — передает РИА Новости слова Панайотопулоса. Министр также заранее опроверг всевозможные слухи о передаче Украине различного вооружения. Он объяснил, что основной причиной отказа в помощи является необходимость сильной собственной армии. «Мы даем то, что можем дать, мы не даем ничего, что могло бы хоть в малейшей степени ослабить нашу собственную обороноспособность, учитывая вызовы нашей собственной национальной безопасности», — рассказал Панайотопулос. Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис также заявил, что страна не готова жертвовать собственной безопасностью ради Украины. По его словам, они уже оказали существенную поддержку, но дойти до передачи танков не могут. Однако более десятка других европейских стран объявили о намерении передать свои Leopard 2, о чем URA.RU рассказывало в инфографике.