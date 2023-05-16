В Пермском крае из-за засухи нехватка питьевой воды

17 мая 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Власти призвали жителей Уинского экономно расходовать питьевую воду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Уинское Пермского края из-за засушливой погоды возникли перебои с подачей питьевой воды жителям. О проблеме сообщается на странице администрации Уинского округа в соцсети «ВКонтакте». Власти сообщают, что резервуары не успевают наполняться водой. Чиновники призвали селян экономно расходовать питьевую воду, не тратить ее на полив садовых участков и заполнение бассейнов. «С установившейся сухой погодой и увеличением расхода питьевой воды на поливочные мероприятия населением, водоснабжение в нагорной части селе Уинское возможно с перебоями. Обращаемся к жителям села Уинское с просьбой экономить и рационально использовать питьевую воду, не оставлять краны на водных сетях открытыми», — отмечается в обращении. В мэрии принесли извинения жителям за доставленные неудобства, и отметили, что сейчас в Уинском продолжаются геологоразведочные работы. Жителям рекомендовано сделать запасы воды. Перебои с подачей воды населению в Уинском возникают регулярно с приходом жаркой погоды. Так, в 2020 году жители села почти неделю оставались без централизованного водоснабжения. Вопрос водоснабжения в селе рассматривался на заседании краевого правительства в начале мая. Сообщалось, что в текущем году власти направят порядка 300 млн рублей на разработку проектов для модернизации систем водоснабжения в 17 населенных пунктах Прикамья, в том числе, Уинском. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В селе Уинское Пермского края из-за засушливой погоды возникли перебои с подачей питьевой воды жителям. О проблеме сообщается на странице администрации Уинского округа в соцсети «ВКонтакте». Власти сообщают, что резервуары не успевают наполняться водой. Чиновники призвали селян экономно расходовать питьевую воду, не тратить ее на полив садовых участков и заполнение бассейнов. «С установившейся сухой погодой и увеличением расхода питьевой воды на поливочные мероприятия населением, водоснабжение в нагорной части селе Уинское возможно с перебоями. Обращаемся к жителям села Уинское с просьбой экономить и рационально использовать питьевую воду, не оставлять краны на водных сетях открытыми», — отмечается в обращении. В мэрии принесли извинения жителям за доставленные неудобства, и отметили, что сейчас в Уинском продолжаются геологоразведочные работы. Жителям рекомендовано сделать запасы воды. Перебои с подачей воды населению в Уинском возникают регулярно с приходом жаркой погоды. Так, в 2020 году жители села почти неделю оставались без централизованного водоснабжения. Вопрос водоснабжения в селе рассматривался на заседании краевого правительства в начале мая. Сообщалось, что в текущем году власти направят порядка 300 млн рублей на разработку проектов для модернизации систем водоснабжения в 17 населенных пунктах Прикамья, в том числе, Уинском.