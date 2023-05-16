16 мая 2023

В Пермском крае из-за засухи нехватка питьевой воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
Власти призвали жителей Уинского экономно расходовать питьевую воду Фото:

В селе Уинское Пермского края из-за засушливой погоды возникли перебои с подачей питьевой воды жителям. О проблеме сообщается на странице администрации Уинского округа в соцсети «ВКонтакте». Власти сообщают, что резервуары не успевают наполняться водой. Чиновники призвали селян экономно расходовать питьевую воду, не тратить ее на полив садовых участков и заполнение бассейнов.

«С установившейся сухой погодой и увеличением расхода питьевой воды на поливочные мероприятия населением, водоснабжение в нагорной части селе Уинское возможно с перебоями. Обращаемся к жителям села Уинское с просьбой экономить и рационально использовать питьевую воду, не оставлять краны на водных сетях открытыми», — отмечается в обращении. В мэрии принесли извинения жителям за доставленные неудобства, и отметили, что сейчас в Уинском продолжаются геологоразведочные работы. Жителям рекомендовано сделать запасы воды.

Перебои с подачей воды населению в Уинском возникают регулярно с приходом жаркой погоды. Так, в 2020 году жители села почти неделю оставались без централизованного водоснабжения.

Вопрос водоснабжения в селе рассматривался на заседании краевого правительства в начале мая. Сообщалось, что в текущем году власти направят порядка 300 млн рублей на разработку проектов для модернизации систем водоснабжения в 17 населенных пунктах Прикамья, в том числе, Уинском.

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В селе Уинское Пермского края из-за засушливой погоды возникли перебои с подачей питьевой воды жителям. О проблеме сообщается на странице администрации Уинского округа в соцсети «ВКонтакте». Власти сообщают, что резервуары не успевают наполняться водой. Чиновники призвали селян экономно расходовать питьевую воду, не тратить ее на полив садовых участков и заполнение бассейнов. «С установившейся сухой погодой и увеличением расхода питьевой воды на поливочные мероприятия населением, водоснабжение в нагорной части селе Уинское возможно с перебоями. Обращаемся к жителям села Уинское с просьбой экономить и рационально использовать питьевую воду, не оставлять краны на водных сетях открытыми», — отмечается в обращении. В мэрии принесли извинения жителям за доставленные неудобства, и отметили, что сейчас в Уинском продолжаются геологоразведочные работы. Жителям рекомендовано сделать запасы воды. Перебои с подачей воды населению в Уинском возникают регулярно с приходом жаркой погоды. Так, в 2020 году жители села почти неделю оставались без централизованного водоснабжения. Вопрос водоснабжения в селе рассматривался на заседании краевого правительства в начале мая. Сообщалось, что в текущем году власти направят порядка 300 млн рублей на разработку проектов для модернизации систем водоснабжения в 17 населенных пунктах Прикамья, в том числе, Уинском.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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