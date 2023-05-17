Свердловчанка сбежала из интерната для душевнобольных

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Психбольница. Психиатрия. Челябинск., псих, решетка, замок, душевнобольной
В Свердловской области начали поиски сбежавший женщины из интерната для душевнобольных Фото:

В Тавдинском городском округе (Свердловская область) 11 мая 42-летняя Наталья Макеевская сбежала из психоневрологического интерната (ПНИ). Местонахождение женщины до сих пор не установлено. Об этом рассказали в пресс-службе МО МВД России Тавдинский.

«Наталья Макеевская самостоятельно покинула ПНИ и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Приметы: рост 160-165 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и темные волосы до плеч. Она была одета в черные шапку, куртку, брюки и полусапожки», — сказано в сообщении.

Женщина могла покинуть Тавдинский ГО на попутке и отправиться в Тюменскую область или в Екатеринбург. В полиции попросили связаться по номеру телефона: 8 (34360) 5-29-61, если стало известно местонахождение Натальи Макеевской.

В Тавде из психоневрологического интерната сбежала женщина
В Тавде из психоневрологического интерната сбежала женщина
Фото:

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В Тавдинском городском округе (Свердловская область) 11 мая 42-летняя Наталья Макеевская сбежала из психоневрологического интерната (ПНИ). Местонахождение женщины до сих пор не установлено. Об этом рассказали в пресс-службе МО МВД России Тавдинский. «Наталья Макеевская самостоятельно покинула ПНИ и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Приметы: рост 160-165 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и темные волосы до плеч. Она была одета в черные шапку, куртку, брюки и полусапожки», — сказано в сообщении. Женщина могла покинуть Тавдинский ГО на попутке и отправиться в Тюменскую область или в Екатеринбург. В полиции попросили связаться по номеру телефона: 8 (34360) 5-29-61, если стало известно местонахождение Натальи Макеевской.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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