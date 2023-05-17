Свердловчанка сбежала из интерната для душевнобольных

В Тавдинском городском округе (Свердловская область) 11 мая 42-летняя Наталья Макеевская сбежала из психоневрологического интерната (ПНИ). Местонахождение женщины до сих пор не установлено. Об этом рассказали в пресс-службе МО МВД России Тавдинский.
«Наталья Макеевская самостоятельно покинула ПНИ и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Приметы: рост 160-165 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и темные волосы до плеч. Она была одета в черные шапку, куртку, брюки и полусапожки», — сказано в сообщении.
Женщина могла покинуть Тавдинский ГО на попутке и отправиться в Тюменскую область или в Екатеринбург. В полиции попросили связаться по номеру телефона: 8 (34360) 5-29-61, если стало известно местонахождение Натальи Макеевской.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.