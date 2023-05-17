Свердловчанка сбежала из интерната для душевнобольных

17 мая 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

В Свердловской области начали поиски сбежавший женщины из интерната для душевнобольных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тавдинском городском округе (Свердловская область) 11 мая 42-летняя Наталья Макеевская сбежала из психоневрологического интерната (ПНИ). Местонахождение женщины до сих пор не установлено. Об этом рассказали в пресс-службе МО МВД России Тавдинский. «Наталья Макеевская самостоятельно покинула ПНИ и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Приметы: рост 160-165 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и темные волосы до плеч. Она была одета в черные шапку, куртку, брюки и полусапожки», — сказано в сообщении. Женщина могла покинуть Тавдинский ГО на попутке и отправиться в Тюменскую область или в Екатеринбург. В полиции попросили связаться по номеру телефона: 8 (34360) 5-29-61, если стало известно местонахождение Натальи Макеевской. В Тавде из психоневрологического интерната сбежала женщина Фото: МО МВД Тавдинский

В Тавдинском городском округе (Свердловская область) 11 мая 42-летняя Наталья Макеевская сбежала из психоневрологического интерната (ПНИ). Местонахождение женщины до сих пор не установлено. Об этом рассказали в пресс-службе МО МВД России Тавдинский. «Наталья Макеевская самостоятельно покинула ПНИ и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Приметы: рост 160-165 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и темные волосы до плеч. Она была одета в черные шапку, куртку, брюки и полусапожки», — сказано в сообщении. Женщина могла покинуть Тавдинский ГО на попутке и отправиться в Тюменскую область или в Екатеринбург. В полиции попросили связаться по номеру телефона: 8 (34360) 5-29-61, если стало известно местонахождение Натальи Макеевской.