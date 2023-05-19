Кремль: ситуация в сфере контроля за вооружениями печальная из-за США

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Марафон "Новое знание", первый день. Москва, песков дмитрий
В Кремле отреагировали на желание США выйти из ДСНВ Фото:

Ситуация в сфере контроля за вооружениями и стратегической стабильности ситуация в мире ухудшается. Ответственность за это полностью лежит на США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о возможном выходе Вашингтона из ДСНВ.

«Контроль над вооружениями и стратегическая стабильность — это чрезвычайно важная тема не только для России и США, но и для всего мира. Каких-то субстантивных контактов по этим вопросам между Москвой и Вашингтоном не ведется. Остатки международной договорной правовой базы в этой области ускользают из-под ног. Время сокращается, как шагреневая кожа. Ситуация печальная в этой сфере, и ответственность за это полностью лежит на Вашингтоне», — заявил Песков.

В американский конгресс внесен законопроект о выходе США из Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и укреплении ядерных сил. Ранее посол США Линн Трейси говорила о том, что Штаты готовы к диалогу с Россией по этому вопросу.

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Ситуация в сфере контроля за вооружениями и стратегической стабильности ситуация в мире ухудшается. Ответственность за это полностью лежит на США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о возможном выходе Вашингтона из ДСНВ. «Контроль над вооружениями и стратегическая стабильность — это чрезвычайно важная тема не только для России и США, но и для всего мира. Каких-то субстантивных контактов по этим вопросам между Москвой и Вашингтоном не ведется. Остатки международной договорной правовой базы в этой области ускользают из-под ног. Время сокращается, как шагреневая кожа. Ситуация печальная в этой сфере, и ответственность за это полностью лежит на Вашингтоне», — заявил Песков. В американский конгресс внесен законопроект о выходе США из Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и укреплении ядерных сил. Ранее посол США Линн Трейси говорила о том, что Штаты готовы к диалогу с Россией по этому вопросу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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