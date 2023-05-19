Кремль: ситуация в сфере контроля за вооружениями печальная из-за США

19 мая 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

В Кремле отреагировали на желание США выйти из ДСНВ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ситуация в сфере контроля за вооружениями и стратегической стабильности ситуация в мире ухудшается. Ответственность за это полностью лежит на США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о возможном выходе Вашингтона из ДСНВ. «Контроль над вооружениями и стратегическая стабильность — это чрезвычайно важная тема не только для России и США, но и для всего мира. Каких-то субстантивных контактов по этим вопросам между Москвой и Вашингтоном не ведется. Остатки международной договорной правовой базы в этой области ускользают из-под ног. Время сокращается, как шагреневая кожа. Ситуация печальная в этой сфере, и ответственность за это полностью лежит на Вашингтоне», — заявил Песков. В американский конгресс внесен законопроект о выходе США из Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и укреплении ядерных сил. Ранее посол США Линн Трейси говорила о том, что Штаты готовы к диалогу с Россией по этому вопросу.

Ситуация в сфере контроля за вооружениями и стратегической стабильности ситуация в мире ухудшается. Ответственность за это полностью лежит на США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о возможном выходе Вашингтона из ДСНВ. «Контроль над вооружениями и стратегическая стабильность — это чрезвычайно важная тема не только для России и США, но и для всего мира. Каких-то субстантивных контактов по этим вопросам между Москвой и Вашингтоном не ведется. Остатки международной договорной правовой базы в этой области ускользают из-под ног. Время сокращается, как шагреневая кожа. Ситуация печальная в этой сфере, и ответственность за это полностью лежит на Вашингтоне», — заявил Песков. В американский конгресс внесен законопроект о выходе США из Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и укреплении ядерных сил. Ранее посол США Линн Трейси говорила о том, что Штаты готовы к диалогу с Россией по этому вопросу.