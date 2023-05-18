Пермских бизнесменов приглашают в вузы на бесплатные IT-курсы

19 мая 2023 в 14:59 Размер текста - 17 +

Предприниматели могут выбрать одно или несколько направлений Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми открыли прием заявок на курсы в сетевом ИТ-университете. Обучение можно пройти по направлениям: 3D моделирование, web-программирование, аналитика и базы данных, искусственный интеллект, языки программирования. Об этом сообщает агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края в своем telegram-канале. «Обучение возможно как в онлайн, так и в очном формате на базе трех вузов: ПГНИУ, ПНИПУ, НИУ ВШЭ-Пермь. Программы стартуют в разное время в течение года. Отбор на программу проходит на конкурсной основе по результатам входного тестирования», — сообщает агентство. После завершения курсов все студенты получают удостоверение о повышении квалификации. Подать заявку можно сразу на несколько курсов. Предприниматели могут пройти обучение сами или отправить на курсы своих сотрудников.

В Перми открыли прием заявок на курсы в сетевом ИТ-университете. Обучение можно пройти по направлениям: 3D моделирование, web-программирование, аналитика и базы данных, искусственный интеллект, языки программирования. Об этом сообщает агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края в своем telegram-канале. «Обучение возможно как в онлайн, так и в очном формате на базе трех вузов: ПГНИУ, ПНИПУ, НИУ ВШЭ-Пермь. Программы стартуют в разное время в течение года. Отбор на программу проходит на конкурсной основе по результатам входного тестирования», — сообщает агентство. После завершения курсов все студенты получают удостоверение о повышении квалификации. Подать заявку можно сразу на несколько курсов. Предприниматели могут пройти обучение сами или отправить на курсы своих сотрудников.