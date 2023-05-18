Пермских бизнесменов приглашают в вузы на бесплатные IT-курсы

В Перми открыли прием заявок на курсы в сетевом ИТ-университете. Обучение можно пройти по направлениям: 3D моделирование, web-программирование, аналитика и базы данных, искусственный интеллект, языки программирования. Об этом сообщает агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края в своем telegram-канале.
«Обучение возможно как в онлайн, так и в очном формате на базе трех вузов: ПГНИУ, ПНИПУ, НИУ ВШЭ-Пермь. Программы стартуют в разное время в течение года. Отбор на программу проходит на конкурсной основе по результатам входного тестирования», — сообщает агентство. После завершения курсов все студенты получают удостоверение о повышении квалификации.
Подать заявку можно сразу на несколько курсов. Предприниматели могут пройти обучение сами или отправить на курсы своих сотрудников.
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