18 мая 2023

Пермских бизнесменов приглашают в вузы на бесплатные IT-курсы

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Санкт-Петербург, ноутбук, предприниматель, бизнесмен, сделка, бизнес, дело, работа за компьютером
Предприниматели могут выбрать одно или несколько направлений Фото:

В Перми открыли прием заявок на курсы в сетевом ИТ-университете. Обучение можно пройти по направлениям: 3D моделирование, web-программирование, аналитика и базы данных, искусственный интеллект, языки программирования. Об этом сообщает агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края в своем telegram-канале.

«Обучение возможно как в онлайн, так и в очном формате на базе трех вузов: ПГНИУ, ПНИПУ, НИУ ВШЭ-Пермь. Программы стартуют в разное время в течение года. Отбор на программу проходит на конкурсной основе по результатам входного тестирования», — сообщает агентство. После завершения курсов все студенты получают удостоверение о повышении квалификации.

Подать заявку можно сразу на несколько курсов. Предприниматели могут пройти обучение сами или отправить на курсы своих сотрудников.

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В Перми открыли прием заявок на курсы в сетевом ИТ-университете. Обучение можно пройти по направлениям: 3D моделирование, web-программирование, аналитика и базы данных, искусственный интеллект, языки программирования. Об этом сообщает агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края в своем telegram-канале. «Обучение возможно как в онлайн, так и в очном формате на базе трех вузов: ПГНИУ, ПНИПУ, НИУ ВШЭ-Пермь. Программы стартуют в разное время в течение года. Отбор на программу проходит на конкурсной основе по результатам входного тестирования», — сообщает агентство. После завершения курсов все студенты получают удостоверение о повышении квалификации. Подать заявку можно сразу на несколько курсов. Предприниматели могут пройти обучение сами или отправить на курсы своих сотрудников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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