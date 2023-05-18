В жилом комплексе «Арсенал», застройщиком которого является компания пермского миллиардера Александра Репина, под «ГАЗелью» провалилось асфальтовое покрытие. Фотографию случившегося местные жители опубликовали в сообществе «Новости ЖК Арсенал» в соцсети «ВКонтакте».
«За домом по ул. Красные Казармы, 64 провалилась „ГАЗель“», — сообщил автор фотографии. Правое заднее колесо наполовину ушло под землю вместе с провалившимся асфальтом.
В комментариях к посту жители сообщили, что автомобилю удалось выехать с места провала, но дыра в грунте осталась. «Все новое! Дорожные покрытия и развязки идеальны, говорили они», — иронизирует жительница «Арсенала» Анна Ищенко под фотографией.
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