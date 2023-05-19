Росприрнадзор заинтересовался массовой гибелью рыбы в пермской реке

Массовую гибель рыбы раньше заметили местные жители Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сотрудники управления Росприрнадзора по Пермскому краю взяли пробы из реки Нытва, где произошла массовая гибель рыбы. Воду проверят на содержание загрязняющих веществ, написал глава Нытвенского городского округа Ринат Хаертдинов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудниками Управления Росприроднадзора по Пермскому краю взяты пробы воды для определения содержания предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ находящихся в водном объекте», — написал мэр. Мором рыбы также заинтересовались в отделе госконтроля, надзора и охраны водно-биологических ресурсов по региону, прокуратуре Нытвенского района и администрации.

Вероятной причиной гибели, отмечают эксперты, могут быть резкое повышение температуры и падение уровня воды, которые нетипичны для этого времени года. При обследовании берега реки отсутствовали запахи нефтепродуктов и канализационных стоков. Результаты проверки будут сообщены позже.

Ранее URA.RU сообщало о массовой гибели рыбы в реке. Мор морской живности заметили местные жители. Они предположили, что причиной может быть падение уровня воды или ремонтные работы на дамбе.