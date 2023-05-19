В Свердловской области спасатели ликвидировали крупный пожар

В Асбесте (Свердловская область) на территории местного лесничества вечером 19 мая спасатели ликвидировали пожар на площади 20 гектаров. Об этом сообщила глава города Наталья Тихонова.
«По состоянию на 21:00 19 мая лесной пожар в 87-м квартале Асбестовского участкового лесничества Сухоложского лесничества был ликвидирован. Его площадь составляла 20 гектаров», — написала Тихонова в соцсетях.
На территории Асбестовского округа остается действующим лишь один лесной пожар в 40-м и 41-м кварталах Сухоложского лесничества на площади 30 гектаров. С огнем борются 54 сотрудника МЧС, десять человек от лесничества и 44 человека — от Уральской базы авиационной охраны лесов, добавила Тихонова.
Ранее в Асбестовском городском округе спасатели ликвидировали крупный лесной пожар, который бушевал с 8 мая. Сотрудникам МЧС понадобилась неделя, чтобы справиться с огнем.
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