В Свердловской области спасатели ликвидировали крупный пожар

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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, склад, огонь, пожарный
В Асбесте потушили пожар на площади 20 га (архивное фото) Фото:
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Пожары в Свердловской области

В Асбесте (Свердловская область) на территории местного лесничества вечером 19 мая спасатели ликвидировали пожар на площади 20 гектаров. Об этом сообщила глава города Наталья Тихонова.

«По состоянию на 21:00 19 мая лесной пожар в 87-м квартале Асбестовского участкового лесничества Сухоложского лесничества был ликвидирован. Его площадь составляла 20 гектаров», — написала Тихонова в соцсетях.

На территории Асбестовского округа остается действующим лишь один лесной пожар в 40-м и 41-м кварталах Сухоложского лесничества на площади 30 гектаров. С огнем борются 54 сотрудника МЧС, десять человек от лесничества и 44 человека — от Уральской базы авиационной охраны лесов, добавила Тихонова.

Ранее в Асбестовском городском округе спасатели ликвидировали крупный лесной пожар, который бушевал с 8 мая. Сотрудникам МЧС понадобилась неделя, чтобы справиться с огнем.

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В Асбесте (Свердловская область) на территории местного лесничества вечером 19 мая спасатели ликвидировали пожар на площади 20 гектаров. Об этом сообщила глава города Наталья Тихонова. «По состоянию на 21:00 19 мая лесной пожар в 87-м квартале Асбестовского участкового лесничества Сухоложского лесничества был ликвидирован. Его площадь составляла 20 гектаров», — написала Тихонова в соцсетях. На территории Асбестовского округа остается действующим лишь один лесной пожар в 40-м и 41-м кварталах Сухоложского лесничества на площади 30 гектаров. С огнем борются 54 сотрудника МЧС, десять человек от лесничества и 44 человека — от Уральской базы авиационной охраны лесов, добавила Тихонова. Ранее в Асбестовском городском округе спасатели ликвидировали крупный лесной пожар, который бушевал с 8 мая. Сотрудникам МЧС понадобилась неделя, чтобы справиться с огнем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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