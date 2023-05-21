В свердловском городе ищут мужчину, пропавшего месяц назад. Фото

22 мая 2023 в 03:43 Размер текста - 17 +

Последний раз мужчина выходил на связь 21 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Березовском (Свердловская область) полиция и волонтеры вышли на поиски 44-летнего Василия Демидова, который пропал 21 апреля. Информация об этом появилась на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы, серо-зеленые глаза. На момент пропажи был одет в темно-серую ветровку и джинсы», — рассказали волонтеры на официальном сайте. В качестве особых примет выделяют, что мужчина носит усы и бороду. Последний раз свердловчанин выходил на связь 21 апреля, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели Василия или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (904) 383-17-48. Фото: официальный сайт поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

В Березовском (Свердловская область) полиция и волонтеры вышли на поиски 44-летнего Василия Демидова, который пропал 21 апреля. Информация об этом появилась на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы, серо-зеленые глаза. На момент пропажи был одет в темно-серую ветровку и джинсы», — рассказали волонтеры на официальном сайте. В качестве особых примет выделяют, что мужчина носит усы и бороду. Последний раз свердловчанин выходил на связь 21 апреля, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели Василия или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (904) 383-17-48.