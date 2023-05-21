21 мая 2023

В свердловском городе ищут мужчину, пропавшего месяц назад. Фото

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Разное. Курган , горе, безработица, одиночество, печаль, мужчина, безработный
Последний раз мужчина выходил на связь 21 апреля Фото:

В Березовском (Свердловская область) полиция и волонтеры вышли на поиски 44-летнего Василия Демидова, который пропал 21 апреля. Информация об этом появилась на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы, серо-зеленые глаза. На момент пропажи был одет в темно-серую ветровку и джинсы», — рассказали волонтеры на официальном сайте. В качестве особых примет выделяют, что мужчина носит усы и бороду.

Последний раз свердловчанин выходил на связь 21 апреля, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели Василия или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (904) 383-17-48.

Фото:

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В Березовском (Свердловская область) полиция и волонтеры вышли на поиски 44-летнего Василия Демидова, который пропал 21 апреля. Информация об этом появилась на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы, серо-зеленые глаза. На момент пропажи был одет в темно-серую ветровку и джинсы», — рассказали волонтеры на официальном сайте. В качестве особых примет выделяют, что мужчина носит усы и бороду. Последний раз свердловчанин выходил на связь 21 апреля, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели Василия или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (904) 383-17-48.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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