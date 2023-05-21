21 мая 2023
20 мая 2023
19 мая 2023

Челябинская компания покрасила Эйфелеву башню под золото. Фото, видео

Челябинский «Ростелеком» покрасил под золото «Эйфелеву башню» в селе Париж
© Служба новостей «URA.RU»
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Село Париж Нагайбакского района. Челябинская область, эйфелева башня, ростелеком, копия, село париж, сотовая вышка
Провайдер изменил расцветку башни в Париже на золотистую Фото:

Компания «Ростелеком» покрасила под золото Эйфелеву башню в селе Париж (Челябинская область). Как URA.RU 22 мая рассказали в пресс-службе организации, стилизованный под достопримечательность столицы Франции объект также получил ночную подсветку.

«„Ростелеком“ завершил реконструкцию знаменитого объекта связи в селе Париж Челябинской области. Вышку максимально приблизили к внешнему виду Эйфелевой башни во Франции: специалисты окрасили южноуральскую достопримечательность в золотистый полуматовый оттенок», — сообщили URA.RU в пресс-службе провайдера.

Объект получил новый шпиль: на верхней площадке вертикальные трубостойки демонтировали и установили новый купол в виде полусферы. Основание башни благоустроили. Мероприятия приурочили к старту «Парижского полумарафона» 28 мая, генпартнером которого «Ростелеком» является.

На предприятии напомнили, что высота башни достигает 50 метров, что в шесть раз ниже французского оригинала. Реконструировали объект, начиная с марта. Чтобы выкрасить в золотистый цвет, связисты потратили тысячу литров краски.

Башня в селе Париж появилась в 2005 году. Директор челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов уточнил URA.RU, что антенно-мачтовое сооружение обеспечивает сотовую связь, работу беспроводных транспортных каналов и широкополосный доступ в интернет для жителей населенного пункта и окрестностей. Всего на территории региона функционирует 79 антенно-мачтовых сооружений компании.

Башню подготовили к проведению 28 мая Парижского полумарафона
Башню подготовили к проведению 28 мая Парижского полумарафона
Фото:
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Компания «Ростелеком» покрасила под золото Эйфелеву башню в селе Париж (Челябинская область). Как URA.RU 22 мая рассказали в пресс-службе организации, стилизованный под достопримечательность столицы Франции объект также получил ночную подсветку. «„Ростелеком“ завершил реконструкцию знаменитого объекта связи в селе Париж Челябинской области. Вышку максимально приблизили к внешнему виду Эйфелевой башни во Франции: специалисты окрасили южноуральскую достопримечательность в золотистый полуматовый оттенок», — сообщили URA.RU в пресс-службе провайдера. Объект получил новый шпиль: на верхней площадке вертикальные трубостойки демонтировали и установили новый купол в виде полусферы. Основание башни благоустроили. Мероприятия приурочили к старту «Парижского полумарафона» 28 мая, генпартнером которого «Ростелеком» является. На предприятии напомнили, что высота башни достигает 50 метров, что в шесть раз ниже французского оригинала. Реконструировали объект, начиная с марта. Чтобы выкрасить в золотистый цвет, связисты потратили тысячу литров краски. Башня в селе Париж появилась в 2005 году. Директор челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов уточнил URA.RU, что антенно-мачтовое сооружение обеспечивает сотовую связь, работу беспроводных транспортных каналов и широкополосный доступ в интернет для жителей населенного пункта и окрестностей. Всего на территории региона функционирует 79 антенно-мачтовых сооружений компании.
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