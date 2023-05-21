Челябинский «Ростелеком» покрасил под золото «Эйфелеву башню» в селе Париж

Провайдер изменил расцветку башни в Париже на золотистую Фото: Илья Московец © URA.RU

Компания «Ростелеком» покрасила под золото Эйфелеву башню в селе Париж (Челябинская область). Как URA.RU 22 мая рассказали в пресс-службе организации, стилизованный под достопримечательность столицы Франции объект также получил ночную подсветку.

«„Ростелеком“ завершил реконструкцию знаменитого объекта связи в селе Париж Челябинской области. Вышку максимально приблизили к внешнему виду Эйфелевой башни во Франции: специалисты окрасили южноуральскую достопримечательность в золотистый полуматовый оттенок», — сообщили URA.RU в пресс-службе провайдера.

Объект получил новый шпиль: на верхней площадке вертикальные трубостойки демонтировали и установили новый купол в виде полусферы. Основание башни благоустроили. Мероприятия приурочили к старту «Парижского полумарафона» 28 мая, генпартнером которого «Ростелеком» является.

На предприятии напомнили, что высота башни достигает 50 метров, что в шесть раз ниже французского оригинала. Реконструировали объект, начиная с марта. Чтобы выкрасить в золотистый цвет, связисты потратили тысячу литров краски.

Башня в селе Париж появилась в 2005 году. Директор челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов уточнил URA.RU, что антенно-мачтовое сооружение обеспечивает сотовую связь, работу беспроводных транспортных каналов и широкополосный доступ в интернет для жителей населенного пункта и окрестностей. Всего на территории региона функционирует 79 антенно-мачтовых сооружений компании.

Башню подготовили к проведению 28 мая Парижского полумарафона Фото: пресс-служба челябинского филиала провайдера «Ростелеком»