В Перми пройдет день чествования славян

Пермский дом народного творчества «Губерния» приглашает гостей на День славянской письменности и культуры. 24 мая здесь состоятся тематические представления, мастер-классы, выставки и концерт, говорится в анонсе.
«На каллиграфическом мастер-классе можно будет научиться писать титульные буквы, например, своего имени. Состоится музыкальное интерактивное представление „Сказка за сказкой“ и светотеневое представление „Слово о полку Игореве“. Можно будет увидеть, как работает печатный станок, научиться основам каллиграфического искусства и традиционной обвинской росписи», — говорится на сайте ПДНТ «Губерния».
Также организаторы подготовили интеллектуальную игру для школьников, соревнования среди сказочников и праздничный концерт хора «Сирень». Подробная программа размещена на сайте и в социальных сетях «Губернии».
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.