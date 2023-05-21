21 мая 2023

В Перми пройдет день чествования славян

День славянской письменности и культуры отметят в Перми
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Виды города. Пермь, виды перми, дом народного творчества губерния, дворец культуры гознак
Познакомиться с культурой славян приглашают в ПДНТ «Губерния» Фото:

Пермский дом народного творчества «Губерния» приглашает гостей на День славянской письменности и культуры. 24 мая здесь состоятся тематические представления, мастер-классы, выставки и концерт, говорится в анонсе.

«На каллиграфическом мастер-классе можно будет научиться писать титульные буквы, например, своего имени. Состоится музыкальное интерактивное представление „Сказка за сказкой“ и светотеневое представление „Слово о полку Игореве“. Можно будет увидеть, как работает печатный станок, научиться основам каллиграфического искусства и традиционной обвинской росписи», — говорится на сайте ПДНТ «Губерния».

Также организаторы подготовили интеллектуальную игру для школьников, соревнования среди сказочников и праздничный концерт хора «Сирень». Подробная программа размещена на сайте и в социальных сетях «Губернии».

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Пермский дом народного творчества «Губерния» приглашает гостей на День славянской письменности и культуры. 24 мая здесь состоятся тематические представления, мастер-классы, выставки и концерт, говорится в анонсе. «На каллиграфическом мастер-классе можно будет научиться писать титульные буквы, например, своего имени. Состоится музыкальное интерактивное представление „Сказка за сказкой“ и светотеневое представление „Слово о полку Игореве“. Можно будет увидеть, как работает печатный станок, научиться основам каллиграфического искусства и традиционной обвинской росписи», — говорится на сайте ПДНТ «Губерния». Также организаторы подготовили интеллектуальную игру для школьников, соревнования среди сказочников и праздничный концерт хора «Сирень». Подробная программа размещена на сайте и в социальных сетях «Губернии».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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