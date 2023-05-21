В Перми пройдет день чествования славян

День славянской письменности и культуры отметят в Перми

22 мая 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Познакомиться с культурой славян приглашают в ПДНТ «Губерния» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермский дом народного творчества «Губерния» приглашает гостей на День славянской письменности и культуры. 24 мая здесь состоятся тематические представления, мастер-классы, выставки и концерт, говорится в анонсе. «На каллиграфическом мастер-классе можно будет научиться писать титульные буквы, например, своего имени. Состоится музыкальное интерактивное представление „Сказка за сказкой“ и светотеневое представление „Слово о полку Игореве“. Можно будет увидеть, как работает печатный станок, научиться основам каллиграфического искусства и традиционной обвинской росписи», — говорится на сайте ПДНТ «Губерния». Также организаторы подготовили интеллектуальную игру для школьников, соревнования среди сказочников и праздничный концерт хора «Сирень». Подробная программа размещена на сайте и в социальных сетях «Губернии».

Пермский дом народного творчества «Губерния» приглашает гостей на День славянской письменности и культуры. 24 мая здесь состоятся тематические представления, мастер-классы, выставки и концерт, говорится в анонсе. «На каллиграфическом мастер-классе можно будет научиться писать титульные буквы, например, своего имени. Состоится музыкальное интерактивное представление „Сказка за сказкой“ и светотеневое представление „Слово о полку Игореве“. Можно будет увидеть, как работает печатный станок, научиться основам каллиграфического искусства и традиционной обвинской росписи», — говорится на сайте ПДНТ «Губерния». Также организаторы подготовили интеллектуальную игру для школьников, соревнования среди сказочников и праздничный концерт хора «Сирень». Подробная программа размещена на сайте и в социальных сетях «Губернии».