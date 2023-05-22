Искусственный интеллект присмотрит за челябинскими школьниками на экзаменах

За сдачей ЕГЭ присмотрят видеокамеры и нейросети Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Провайдер «Ростелеком» в Челябинской области подготовил систему видеонаблюдения с использованием видеокамер и искусственного интеллекта. Система будет использована во время проведения ЕГЭ в регионе. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании, за ходом экзаменов с 26 мая по 1 июня пронаблюдают 2,5 тысячи IP-видеокамер.

«Мы подготовили систему видеонаблюдения к проведению единого госэкзамена (ЕГЭ). Основной период пройдет с 26 мая по 1 июля. За ходом экзаменов в регионе будут наблюдать около 2,5 тысячи IP-видеокамер», — отметили URA.RU в «Ростелекоме».

Видеонаблюдение включат на 86 объектах: в 85 школах и одном региональном центре обработки информации (РЦОИ). Организацией видеонаблюдения провайдер занимался в рамках контракта с минобром области.

«Следить за объективностью процесса сдачи ЕГЭ в режиме реального времени на Южном Урале будут в 1,1 тысячи аудиторий. Также задействуют более 100 онлайн-наблюдателей. В течение всего периода экзаменов будет работать контакт-центр по обеспечению круглосуточной сервисной и технической поддержки», — уточнила начальник управления общего образования минобра Елена Бухмастова.

В «Ростелекоме» раскрыли ряд технических деталей. Цифровые устройства в аудиториях будут поддерживать высокое разрешение видео и качественный звук. Установили технику так, чтобы персональные данные участников экзамена оставались в тайне.

Директор челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Макагонов добавил, что за девять лет сотрудничества провайдер усовершенствовал систему. Теперь к ней добавили алгоритм нейросети, что поможет выявлять нестандартное поведение выпускников и вычислять посторонние предметы. В случае подозрительной активности искусственный интеллект просигнализирует, отправив наблюдателю запись с нужной минуты видео. В целом все данные с видеокамер сохранят в центре обработки данных «Ростелекома» до 12 декабря.