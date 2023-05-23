Пассажиров рейса из Екатеринбурга в Казань задержали на 3,5 часа
В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс авиакомпании Red Wings до Казани на 3,5 часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло аэропорта.
Рейс WZ-1069 по маршруту Екатеринбург — Казань должен был вылететь 23 мая в 22:05, однако самолет вылетел лишь в 1:38 24 мая, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не был получен.
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