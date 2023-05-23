В Екатеринбурге на 3,5 часа задержали рейс в Казань. Скрин

24 мая 2023 в 05:08 Размер текста - 17 +

Пассажиров рейса из Екатеринбурга в Казань задержали на 3,5 часа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс авиакомпании Red Wings до Казани на 3,5 часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло аэропорта. Рейс WZ-1069 по маршруту Екатеринбург — Казань должен был вылететь 23 мая в 22:05, однако самолет вылетел лишь в 1:38 24 мая, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не был получен. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс авиакомпании Red Wings до Казани на 3,5 часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло аэропорта. Рейс WZ-1069 по маршруту Екатеринбург — Казань должен был вылететь 23 мая в 22:05, однако самолет вылетел лишь в 1:38 24 мая, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не был получен.