23 мая 2023

В Екатеринбурге на 3,5 часа задержали рейс в Казань. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, ред вингс, авиация, самолет, red wings
Пассажиров рейса из Екатеринбурга в Казань задержали на 3,5 часа Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс авиакомпании Red Wings до Казани на 3,5 часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло аэропорта.

Рейс WZ-1069 по маршруту Екатеринбург — Казань должен был вылететь 23 мая в 22:05, однако самолет вылетел лишь в 1:38 24 мая, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс авиакомпании Red Wings до Казани на 3,5 часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло аэропорта. Рейс WZ-1069 по маршруту Екатеринбург — Казань должен был вылететь 23 мая в 22:05, однако самолет вылетел лишь в 1:38 24 мая, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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