«Роскосмос» запустил грузовую ракету на МКС

24 мая 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

Полет ракеты до МКС займет около трех часов 25 минут Фото: Пресс-служба Роскосмоса «Роскосмос» запустил грузовую ракету МКС «Прогресс 84». Прямой эфир запуска ведется на youtube-канале ведомства. «Примерно через девять минут корабль будет выведен на орбиту. Полет до МКС займет около трех часов 25 минут», — передает корреспондент ТАСС с места событий. Он также сообщил, что стыковка с малым исследовательским модулем «Поиск» запланирована на 19:21 мск. Ранее URA.RU сообщало о российских космонавтах, вышедших в открытый космос. Уроженец Екатеринбурга Сергей Прокопьев и челябинец Дмитрий Петелин вышли в открытый космос и провели за бортом международной космической станции более семи часов.

«Роскосмос» запустил грузовую ракету МКС «Прогресс 84». Прямой эфир запуска ведется на youtube-канале ведомства. «Примерно через девять минут корабль будет выведен на орбиту. Полет до МКС займет около трех часов 25 минут», — передает корреспондент ТАСС с места событий. Он также сообщил, что стыковка с малым исследовательским модулем «Поиск» запланирована на 19:21 мск. Ранее URA.RU сообщало о российских космонавтах, вышедших в открытый космос. Уроженец Екатеринбурга Сергей Прокопьев и челябинец Дмитрий Петелин вышли в открытый космос и провели за бортом международной космической станции более семи часов.