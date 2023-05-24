«Роскосмос» запустил грузовую ракету на МКС

«Роскосмос» запустил грузовую ракету МКС «Прогресс 84». Прямой эфир запуска ведется на youtube-канале ведомства.
«Примерно через девять минут корабль будет выведен на орбиту. Полет до МКС займет около трех часов 25 минут», — передает корреспондент ТАСС с места событий. Он также сообщил, что стыковка с малым исследовательским модулем «Поиск» запланирована на 19:21 мск.
Ранее URA.RU сообщало о российских космонавтах, вышедших в открытый космос. Уроженец Екатеринбурга Сергей Прокопьев и челябинец Дмитрий Петелин вышли в открытый космос и провели за бортом международной космической станции более семи часов.
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