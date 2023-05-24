Власти объяснили, почему переселение жителей труднодоступных поселков затягивается

Переселение жителей из труднодоступных поселков в Прикамье затягивается из-за того, что люди долго подбирают себе новое жилье. Об этом говорится в отчете, подготовленном министерством территориального развития края. На своем сайте ведомство опубликовало итоги реализации в 2022 году госпрограммы «Региональная политика и развитие территорий».
«В процессе реализации мероприятия [по переселению] проблемы возникают, в основном, по причине длительного поиска переселяемыми гражданами подходящих им жилых помещений. А также длительного оформления документов в отношении перехода права собственности на приобретаемое жилье», — указано в отчете.
По данным ведомства, всего за прошлый переселено 44 семьи из 10 труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов края (Гремячинский, Гайнский, Косинский, Красновишерский, Юрлинский, Чердынский, Юсьвинский округа). Ранее краевые власти отчитались, что расселяют жителей глубинки опережающими темпами.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.