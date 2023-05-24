24 мая 2023

Власти объяснили, почему переселение жителей труднодоступных поселков затягивается

Расселение жителей пермской глубинки затягивается из-за долгого поиска ими нового жилья
© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник природы Усьвинские столбы. Пермь, деревня, дом на реке
В прошлом году из отдаленных и труднодоступных населенных пунктов переселены 44 семьи Фото:

Переселение жителей из труднодоступных поселков в Прикамье затягивается из-за того, что люди долго подбирают себе новое жилье. Об этом говорится в отчете, подготовленном министерством территориального развития края. На своем сайте ведомство опубликовало итоги реализации в 2022 году госпрограммы «Региональная политика и развитие территорий».

«В процессе реализации мероприятия [по переселению] проблемы возникают, в основном, по причине длительного поиска переселяемыми гражданами подходящих им жилых помещений. А также длительного оформления документов в отношении перехода права собственности на приобретаемое жилье», — указано в отчете.

По данным ведомства, всего за прошлый переселено 44 семьи из 10 труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов края (Гремячинский, Гайнский, Косинский, Красновишерский, Юрлинский, Чердынский, Юсьвинский округа). Ранее краевые власти отчитались, что расселяют жителей глубинки опережающими темпами.

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Переселение жителей из труднодоступных поселков в Прикамье затягивается из-за того, что люди долго подбирают себе новое жилье. Об этом говорится в отчете, подготовленном министерством территориального развития края. На своем сайте ведомство опубликовало итоги реализации в 2022 году госпрограммы «Региональная политика и развитие территорий». «В процессе реализации мероприятия [по переселению] проблемы возникают, в основном, по причине длительного поиска переселяемыми гражданами подходящих им жилых помещений. А также длительного оформления документов в отношении перехода права собственности на приобретаемое жилье», — указано в отчете. По данным ведомства, всего за прошлый переселено 44 семьи из 10 труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов края (Гремячинский, Гайнский, Косинский, Красновишерский, Юрлинский, Чердынский, Юсьвинский округа). Ранее краевые власти отчитались, что расселяют жителей глубинки опережающими темпами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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