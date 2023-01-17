В Юрлинском муниципальном округе (Пермский край) поселок Галечник под конец 2022 года остался без жителей. Последняя семья покинула населенный пункт, в рамках программы переселения граждан. Об этом рассказала министр территориального развития Прикамья Светлана Усачева. Слова чиновницы приводятся на сайте краевого правительства.
«Из него [п. Галечник] переехала 21 семья, последняя — в конце 2022 года. При этом 11 семей остались проживать в родном муниципалитете, пять перебрались в Пермь и Пермский муниципальный округ, две — в Кудымкарский, еще по одной обустроились в Соликамском, Добрянском и Краснокамском городских округах. Все семьи приобрели благоустроенное жилье», — отчиталась Усачева.
Указанный поселок, расположенный в 50 километрах от Юрлы, был основан в 1951 году силами сотрудников местного лесничества. За последние годы численность населения в Галечнике заметно сократилась: по состоянию на 2010 год в нем проживало 42 человека. Переселение жителей поселка началось в 2020 году.
Региональная программа переселения граждан, начатая в Пермском крае в 2019 году, позволяет гражданам улучшить свои жилищные условия. Первыми ее участниками стали жители проблемной территории — Кизеловского угольного бассейна (КУБ). Ранее краевые власти отчитались, что реализация программы идет опережающими темпами, благодаря чему, в 15 населенных пунктах не осталось ни единого жителя.
Последняя семья выехала из поселка Галечник в конце 2022 года
Фото: permkrai.ru
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В Юрлинском муниципальном округе (Пермский край) поселок Галечник под конец 2022 года остался без жителей. Последняя семья покинула населенный пункт, в рамках программы переселения граждан. Об этом рассказала министр территориального развития Прикамья Светлана Усачева. Слова чиновницы приводятся на сайте краевого правительства. «Из него [п. Галечник] переехала 21 семья, последняя — в конце 2022 года. При этом 11 семей остались проживать в родном муниципалитете, пять перебрались в Пермь и Пермский муниципальный округ, две — в Кудымкарский, еще по одной обустроились в Соликамском, Добрянском и Краснокамском городских округах. Все семьи приобрели благоустроенное жилье», — отчиталась Усачева. Указанный поселок, расположенный в 50 километрах от Юрлы, был основан в 1951 году силами сотрудников местного лесничества. За последние годы численность населения в Галечнике заметно сократилась: по состоянию на 2010 год в нем проживало 42 человека. Переселение жителей поселка началось в 2020 году. Региональная программа переселения граждан, начатая в Пермском крае в 2019 году, позволяет гражданам улучшить свои жилищные условия. Первыми ее участниками стали жители проблемной территории — Кизеловского угольного бассейна (КУБ). Ранее краевые власти отчитались, что реализация программы идет опережающими темпами, благодаря чему, в 15 населенных пунктах не осталось ни единого жителя.