В Пермском крае нашелся поселок без единого жителя. Фото

В Пермском крае поселок под конец 2022 года покинули все жители

18 января 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

Жители поселка Галечник переехали в другие населенные пункты (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Юрлинском муниципальном округе (Пермский край) поселок Галечник под конец 2022 года остался без жителей. Последняя семья покинула населенный пункт, в рамках программы переселения граждан. Об этом рассказала министр территориального развития Прикамья Светлана Усачева. Слова чиновницы приводятся на сайте краевого правительства. «Из него [п. Галечник] переехала 21 семья, последняя — в конце 2022 года. При этом 11 семей остались проживать в родном муниципалитете, пять перебрались в Пермь и Пермский муниципальный округ, две — в Кудымкарский, еще по одной обустроились в Соликамском, Добрянском и Краснокамском городских округах. Все семьи приобрели благоустроенное жилье», — отчиталась Усачева. Указанный поселок, расположенный в 50 километрах от Юрлы, был основан в 1951 году силами сотрудников местного лесничества. За последние годы численность населения в Галечнике заметно сократилась: по состоянию на 2010 год в нем проживало 42 человека. Переселение жителей поселка началось в 2020 году. Региональная программа переселения граждан, начатая в Пермском крае в 2019 году, позволяет гражданам улучшить свои жилищные условия. Первыми ее участниками стали жители проблемной территории — Кизеловского угольного бассейна (КУБ). Ранее краевые власти отчитались, что реализация программы идет опережающими темпами, благодаря чему, в 15 населенных пунктах не осталось ни единого жителя. Последняя семья выехала из поселка Галечник в конце 2022 года Фото: permkrai.ru Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Юрлинском муниципальном округе (Пермский край) поселок Галечник под конец 2022 года остался без жителей. Последняя семья покинула населенный пункт, в рамках программы переселения граждан. Об этом рассказала министр территориального развития Прикамья Светлана Усачева. Слова чиновницы приводятся на сайте краевого правительства. «Из него [п. Галечник] переехала 21 семья, последняя — в конце 2022 года. При этом 11 семей остались проживать в родном муниципалитете, пять перебрались в Пермь и Пермский муниципальный округ, две — в Кудымкарский, еще по одной обустроились в Соликамском, Добрянском и Краснокамском городских округах. Все семьи приобрели благоустроенное жилье», — отчиталась Усачева. Указанный поселок, расположенный в 50 километрах от Юрлы, был основан в 1951 году силами сотрудников местного лесничества. За последние годы численность населения в Галечнике заметно сократилась: по состоянию на 2010 год в нем проживало 42 человека. Переселение жителей поселка началось в 2020 году. Региональная программа переселения граждан, начатая в Пермском крае в 2019 году, позволяет гражданам улучшить свои жилищные условия. Первыми ее участниками стали жители проблемной территории — Кизеловского угольного бассейна (КУБ). Ранее краевые власти отчитались, что реализация программы идет опережающими темпами, благодаря чему, в 15 населенных пунктах не осталось ни единого жителя.