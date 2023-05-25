В Екатеринбурге в пятиэтажке загорелись шесть балконов. Фото, видео

26 мая 2023 в 02:23 Размер текста - 17 +

Огонь охватил квартиру и шесть балконов на разных этажах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на улице Бардина, 13/1 в пятиэтажном жилом доме загорелись шесть балконов. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском МЧС. «Группа быстрого реагирования на пожарных мотоциклах прибыла к месту пожара в пятиэтажке на Бардина,13/1 и приступила к эвакуации жильцов. Горела квартира на третьем этаже и шесть балконов с третьего по пятый этаж, площадь пожара составила 40 квадратных метров», — рассказал заместитель начальника службы пожаротушения екатеринбургского гарнизона Антон Зинчук. Спасателями были эвакуированы 47 человек, включая семь детей, десять человек, из них три ребенка, были спасены с помощью специальных спасательных устройств. «С помощью пожарной лестницы были эвакуированы три человека с четвертого этажа. Было привлечено 12 единиц техники и 30 человек личного состава, пожар локализован, пострадавших нет», — добавил Зинчук.

В Екатеринбурге на улице Бардина, 13/1 в пятиэтажном жилом доме загорелись шесть балконов. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском МЧС. «Группа быстрого реагирования на пожарных мотоциклах прибыла к месту пожара в пятиэтажке на Бардина,13/1 и приступила к эвакуации жильцов. Горела квартира на третьем этаже и шесть балконов с третьего по пятый этаж, площадь пожара составила 40 квадратных метров», — рассказал заместитель начальника службы пожаротушения екатеринбургского гарнизона Антон Зинчук. Спасателями были эвакуированы 47 человек, включая семь детей, десять человек, из них три ребенка, были спасены с помощью специальных спасательных устройств. «С помощью пожарной лестницы были эвакуированы три человека с четвертого этажа. Было привлечено 12 единиц техники и 30 человек личного состава, пожар локализован, пострадавших нет», — добавил Зинчук.