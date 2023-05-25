Памфилова отправила рекордное количество КОИБ в Челябинскую область

Элла Памфилова отправила в Челябинскую область 150 «электронных урн» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова отправила в Челябинскую область рекордное количество комплексов обработки избирательных бюллетеней 2017 (КОИБ-2017). Информация о передаче региону 150 КОИБ размещена на официальном сайте ведомства.

«Распределить технические средства подсчета голосов — комплексы обработки избирательных бюллетеней 2017 (далее — КОИБ-2017) избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации согласно приложению. Челябинская область — 150 КОИБ-2017», — говорится в постановлении за подписью Памфиловой.

Согласно списку, Челябинская область стала вторым из регионов по количеству получаемых КОИБ. На первом месте Красноярский край — 160 КОИБ. В среднем большинство регионов получат от 20 до 50 устройств для электронного подсчета бюллетеней.

«Избирательным комиссиям субъектов РФ обеспечить прием и последующее хранение КОИБ-2017 в соответствии с установленными требованиями. В срок до 1 июня 2023 года обеспечить выделение помещений для безопасного хранения и технического обслуживания КОИБ-2017», — отмечается в документе.

В Челябинской области в единый день голосования 10 сентября 2023 года состоятся выборы в органы местного самоуправления. Облизбирком планирует проведение около 30 избирательных кампаний в 18 муниципалитетах области. Из них 5 избирательных кампаний в связи с окончанием сроков полномочий депутатов и 26 кампаний — по дополнительным выборам депутатов в связи с их досрочным прекращением полномочий.

Ранее Памфилова заявила, что Западные страны намерены сорвать выборы президента России-2024. И они уже начали работу над подготовкой к осуществлению своих планов.