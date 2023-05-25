Обновленный Дворец молодежи в Перми готовится к открытию

26 мая 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Сейчас Дворец молодежи готовят к итоговой проверке Фото: Сергей Русанов © URA.RU Госэкспертиза выдала положительное заключение на проект обновленного Дворец молодежи в Перми. Мэрия города готовит объект ко вводу в эксплуатацию. «Городские власти готовят Дворец молодежи к вводу в эксплуатацию после реконструкции. Городским управлением капитального строительства было получено положительное заключение государственной экспертизы на проект», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Также в мэрии отметили, что дворец должен будет пройти еще итоговую проверку. Для этого там проведут ряд подготовительных мероприятий. Ранее инспекция госжилнадзора Пермского края сообщала, что на объекте выявлен ряд нарушений, из-за чего он не готов к окончательной аттестации после реконструкции.

Госэкспертиза выдала положительное заключение на проект обновленного Дворец молодежи в Перми. Мэрия города готовит объект ко вводу в эксплуатацию. «Городские власти готовят Дворец молодежи к вводу в эксплуатацию после реконструкции. Городским управлением капитального строительства было получено положительное заключение государственной экспертизы на проект», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Также в мэрии отметили, что дворец должен будет пройти еще итоговую проверку. Для этого там проведут ряд подготовительных мероприятий. Ранее инспекция госжилнадзора Пермского края сообщала, что на объекте выявлен ряд нарушений, из-за чего он не готов к окончательной аттестации после реконструкции.