Обновленный Дворец молодежи в Перми готовится к открытию

Госэкспертиза выдала положительное заключение на проект обновленного Дворец молодежи в Перми. Мэрия города готовит объект ко вводу в эксплуатацию.
«Городские власти готовят Дворец молодежи к вводу в эксплуатацию после реконструкции. Городским управлением капитального строительства было получено положительное заключение государственной экспертизы на проект», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Также в мэрии отметили, что дворец должен будет пройти еще итоговую проверку. Для этого там проведут ряд подготовительных мероприятий. Ранее инспекция госжилнадзора Пермского края сообщала, что на объекте выявлен ряд нарушений, из-за чего он не готов к окончательной аттестации после реконструкции.
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