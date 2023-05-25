25 мая 2023

Обновленный Дворец молодежи в Перми готовится к открытию

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Повседневная жизнь. Пермь, дворец молодежи
Сейчас Дворец молодежи готовят к итоговой проверке Фото:

Госэкспертиза выдала положительное заключение на проект обновленного Дворец молодежи в Перми. Мэрия города готовит объект ко вводу в эксплуатацию.

«Городские власти готовят Дворец молодежи к вводу в эксплуатацию после реконструкции. Городским управлением капитального строительства было получено положительное заключение государственной экспертизы на проект», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Также в мэрии отметили, что дворец должен будет пройти еще итоговую проверку. Для этого там проведут ряд подготовительных мероприятий. Ранее инспекция госжилнадзора Пермского края сообщала, что на объекте выявлен ряд нарушений, из-за чего он не готов к окончательной аттестации после реконструкции.

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Госэкспертиза выдала положительное заключение на проект обновленного Дворец молодежи в Перми. Мэрия города готовит объект ко вводу в эксплуатацию. «Городские власти готовят Дворец молодежи к вводу в эксплуатацию после реконструкции. Городским управлением капитального строительства было получено положительное заключение государственной экспертизы на проект», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Также в мэрии отметили, что дворец должен будет пройти еще итоговую проверку. Для этого там проведут ряд подготовительных мероприятий. Ранее инспекция госжилнадзора Пермского края сообщала, что на объекте выявлен ряд нарушений, из-за чего он не готов к окончательной аттестации после реконструкции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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