В День защиты детей пройдет более десяти развлекательных мероприятий Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинске на День защиты детей организуют более десяти развлекательных программ. URA.RU составило афишу мероприятий на 1 июня для детей и родителей.

В городском зоопарке накануне, 31 мая, проведут детский турнир по баскетболу. Соревнования и развлекательная программа пройдут с 11:00 до 14:30. Игровые площадки 1 июня начнут работать с 12:00. В 14:00 запланировано показательное кормление животных, личное знакомство с альпакой Дусей и другими жителями зоопарка. В горсаду имени Пушкина для детей без попечения родителей пройдет «Лестница успеха». В программе будут занятия с песком от центра «Инновации детям».

На пешеходной улице Кирова ДОЦ «Креатив» и администрация Центрального района объединят два праздника: День здоровья и День защиты детей. В 10:30 установят выставку и площадки для диагностики здоровья. В 11:00 начнутся развлекательная программа с играми для детей и выступления коллективов. В парке имени Гагарина с 15:00 посетителей ждет «Город детства», а в доме культуры «Станкомаш» в 18:30 пройдет концерт «Хранители улыбок».

Центральная детская библиотека имени Горького в 12:00 начнет литературно-игровые «Праздник детства» и «Раскрась лето» на бульваре Славы. Детей ждет кукольный спектакль, занятия с аппликацией и рисованием. Там уточнили, что посетителям может быть меньше года: для самых маленьких подготовили развивающие книжки-игрушки. Семейная библиотека № 17 имени Гусарова готовит игровую программу «Пусть детство громко смеется» с загадками на открытом воздухе.

Развлечения готовят и в центре детского плавания «Буль-буль». В филиале по улице 40-летия Победы на празднике будет ростовая кукла кота Гарфилда. Там проведут викторины, розыгрыш призов и игры для детей. В пиццерии «Папа Карло» с 14:00 до 16:00 для гостей пригласят аниматоров. Развлекательный центр «Всюду чудо парк» организует игровую программу «Чудо-BOOM! А вот и лето» с розыгрышем воздушного змея, самоката, кольцевой лампы и надувного круга.

Мероприятия, посвященные Дню защиты детей, начнутся с 10:00 URA.RU