28 мая 2023
27 мая 2023

Аналитики назвали самый популярный бизнес в ХМАО

Тюменьстат: самыми популярными сферами предпринимательства в ХМАО стали торговля и автобизнес
© Служба новостей «URA.RU»
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Киргизия. Чолпон-Ата, торговля, продавец, базар, рынок, восточный
В сфере торговли занято больше всего предпринимателей региона Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе самыми популярными сферами малого и среднего предпринимательства являются торговля и автомастерские. Об этом URA.RU сообщили аналитики Тюменьстата.

«Численность занятых в организациях малого и среднего бизнеса в оптовой и розничной торговле, а также в сфере ремонта автотранспортных средств и мотоциклов составляет 42,3 тысячи человек», — следует из данных исследования. На втором месте — транспортировка и хранение, в которых заняты 34,7 тысячи человек.

В топ-5 также входят сферы строительства (28,9 тысячи работающих) и обрабатывающие производства (13,3 тысячи). Меньше всего предпринимателей занято в сфере недвижимости — 12,9 тысячи.

Ранее URA.RU рассказывало о самых востребованных профессиях в ХМАО. Ими стали медики и специалисты сферы автобизнеса.

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В Ханты-Мансийском автономном округе самыми популярными сферами малого и среднего предпринимательства являются торговля и автомастерские. Об этом URA.RU сообщили аналитики Тюменьстата. «Численность занятых в организациях малого и среднего бизнеса в оптовой и розничной торговле, а также в сфере ремонта автотранспортных средств и мотоциклов составляет 42,3 тысячи человек», — следует из данных исследования. На втором месте — транспортировка и хранение, в которых заняты 34,7 тысячи человек. В топ-5 также входят сферы строительства (28,9 тысячи работающих) и обрабатывающие производства (13,3 тысячи). Меньше всего предпринимателей занято в сфере недвижимости — 12,9 тысячи. Ранее URA.RU рассказывало о самых востребованных профессиях в ХМАО. Ими стали медики и специалисты сферы автобизнеса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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