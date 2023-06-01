Мужчина курил на третьем этаже в подъезде и выпал из окна
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) спасателям пришлось эвакуировать местного жителя, который выпал из окна на козырек подъезда. Мужчина был пьян и хотел покурить, рассказывают подробности в группе «Тагильский спасатель» в соцсети «ВКонтакте».
«31 мая поступил звонок, что на Тагилстрое, улица Землячки мужчина в состоянии опьянения решил покурить на подъездном окне третьего этажа и упал на козырек подъезда. Он повредил ногу и самостоятельно передвигаться не может», — рассказали спасатели. Пострадавшего при помощи носилок эвакуировали с козырька и передали бригаде скорой помощи.
Мужчина пошел покурить, но вывалился в окно
Его эвакуировали на носилках
Спасатели передали пострадавшего бригаде скорой помощи
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