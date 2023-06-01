Пьяный тагильчанин выпал из окна, выйдя покурить в подъезд. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборг. Пермь, окно в европу, вид из окна, деревья за окном
Мужчина курил на третьем этаже в подъезде и выпал из окна Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) спасателям пришлось эвакуировать местного жителя, который выпал из окна на козырек подъезда. Мужчина был пьян и хотел покурить, рассказывают подробности в группе «Тагильский спасатель» в соцсети «ВКонтакте».

«31 мая поступил звонок, что на Тагилстрое, улица Землячки мужчина в состоянии опьянения решил покурить на подъездном окне третьего этажа и упал на козырек подъезда. Он повредил ногу и самостоятельно передвигаться не может», — рассказали спасатели. Пострадавшего при помощи носилок эвакуировали с козырька и передали бригаде скорой помощи.

Мужчина пошел покурить, но вывалился в окно
Мужчина пошел покурить, но вывалился в окно
Фото:
Его эвакуировали на носилках
Его эвакуировали на носилках
Фото:
Спасатели передали пострадавшего бригаде скорой помощи
Спасатели передали пострадавшего бригаде скорой помощи
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) спасателям пришлось эвакуировать местного жителя, который выпал из окна на козырек подъезда. Мужчина был пьян и хотел покурить, рассказывают подробности в группе «Тагильский спасатель» в соцсети «ВКонтакте». «31 мая поступил звонок, что на Тагилстрое, улица Землячки мужчина в состоянии опьянения решил покурить на подъездном окне третьего этажа и упал на козырек подъезда. Он повредил ногу и самостоятельно передвигаться не может», — рассказали спасатели. Пострадавшего при помощи носилок эвакуировали с козырька и передали бригаде скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...