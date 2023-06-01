Пьяный тагильчанин выпал из окна, выйдя покурить в подъезд. Фото

01 июня 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

Мужчина курил на третьем этаже в подъезде и выпал из окна Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) спасателям пришлось эвакуировать местного жителя, который выпал из окна на козырек подъезда. Мужчина был пьян и хотел покурить, рассказывают подробности в группе «Тагильский спасатель» в соцсети «ВКонтакте». «31 мая поступил звонок, что на Тагилстрое, улица Землячки мужчина в состоянии опьянения решил покурить на подъездном окне третьего этажа и упал на козырек подъезда. Он повредил ногу и самостоятельно передвигаться не может», — рассказали спасатели. Пострадавшего при помощи носилок эвакуировали с козырька и передали бригаде скорой помощи. Мужчина пошел покурить, но вывалился в окно Фото: «Тагильский спасатель», vk.com Его эвакуировали на носилках Фото: «Тагильский спасатель», vk.com Спасатели передали пострадавшего бригаде скорой помощи Фото: «Тагильский спасатель», vk.com

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) спасателям пришлось эвакуировать местного жителя, который выпал из окна на козырек подъезда. Мужчина был пьян и хотел покурить, рассказывают подробности в группе «Тагильский спасатель» в соцсети «ВКонтакте». «31 мая поступил звонок, что на Тагилстрое, улица Землячки мужчина в состоянии опьянения решил покурить на подъездном окне третьего этажа и упал на козырек подъезда. Он повредил ногу и самостоятельно передвигаться не может», — рассказали спасатели. Пострадавшего при помощи носилок эвакуировали с козырька и передали бригаде скорой помощи.