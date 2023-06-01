Шум встревожил жителей южных районов города
Жители Екатеринбурга с утра слышат звуки, похожие на взрывы. Информация об этом распространяется в социальных сетях.
«Не пойму, что за звуки. Кто знает? Снимал с Рощинской в сторону Щербакова», — задался вопросом один из читателей канала «Злой Екатеринбург». Также подписчики сообщают, что звуки слышны в Юго-Западном районе города.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Центрального военного округа и администрации города. На момент публикации новости ответов не поступало.
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