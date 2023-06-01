01 июня 2023

Жители Екатеринбурга сообщают о взрывах. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга. Екатеринбург, недвижимость, город, екатеринбург , новостройки
Шум встревожил жителей южных районов города Фото:

Жители Екатеринбурга с утра слышат звуки, похожие на взрывы. Информация об этом распространяется в социальных сетях.

«Не пойму, что за звуки. Кто знает? Снимал с Рощинской в сторону Щербакова», — задался вопросом один из читателей канала «Злой Екатеринбург». Также подписчики сообщают, что звуки слышны в Юго-Западном районе города.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Центрального военного округа и администрации города. На момент публикации новости ответов не поступало.

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Жители Екатеринбурга с утра слышат звуки, похожие на взрывы. Информация об этом распространяется в социальных сетях. «Не пойму, что за звуки. Кто знает? Снимал с Рощинской в сторону Щербакова», — задался вопросом один из читателей канала «Злой Екатеринбург». Также подписчики сообщают, что звуки слышны в Юго-Западном районе города. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Центрального военного округа и администрации города. На момент публикации новости ответов не поступало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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