ВСУ обстреливают российские регионы: главное к вечеру 2 июня

ВСУ атакуют Брянскую, Белгородскую, Курскую и Смоленскую области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают несколько российских регионов. Это Белгородская, Брянская, Курская и Смоленская области. URA.RU приводит главные новости к вечеру 2 июня.
- Украинские солдаты планировали в ходе своей атаки на Белгородскую область захватить село Новая Таволжанка и выдвинуть свои требования к руководству российской приграничной территории. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ВСУ обстреливали Шебекинский округ,, а также ряд близлежащих территорий. Есть погибшие среди мирного населения. В атаке также участвовали террористы из легиона «Свобода России» (признан террористическим, запрещен на территории РФ). Гладков сегодня признался, что накануне ВСУ атаковали Шебекино 850 раз. В городе введено усиленное патрулирование.
- Атаке подверглась и Курская область. Украина обстреляли село Троицкое, выпустив пять снарядов. Среди населения пострадавших нет.
- В Смоленской области обстреляли газовую и нефтеперерабатывающую станции. В ходе атаки беспилотников прогремело два взрыва.
- ВСУ также устроили обстрел села Новая Погощь Брянской области. В результате загорелся двухэтажный жилой дом.
- После атаки вражеских беспилотников 1 июня по Калужской области, а также и по другим российским территориям, было решено перенести рок-фестиваль «Нашествие » на 2024 год. После атаки прошлой ночью, беспилотник оставил шестиметровую воронку.
- Вооруженные силы РФ планируют в течение 2023 года сформировать два новых военных округа. В Генштабе подчеркнули, что отдельно будут созданы общевойсковая и воздушная армии. Минобороны РФ делают это в связи с необходимостью модернизировать армию для ведения современных военных конфликтов.
- ВС РФ успешно поразили системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. По заявлениям Минобороны, те прикрывали важные объекты военной инфраструктуры.
- ВСУ планируют принимать в свои ряды женщин-полиглотов для помощи с иностранной техникой. Уточняется, что вступать в ряды солдат они будут добровольно.
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