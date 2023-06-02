ВСУ обстреливают российские регионы: главное к вечеру 2 июня

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боеприпасы. Западное вооружение. stock, боеприпас, артиллерия, ВСУ, stock
ВСУ атакуют Брянскую, Белгородскую, Курскую и Смоленскую области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают несколько российских регионов. Это Белгородская, Брянская, Курская и Смоленская области. URA.RU приводит главные новости к вечеру 2 июня.

  • Украинские солдаты планировали в ходе своей атаки на Белгородскую область захватить село Новая Таволжанка и выдвинуть свои требования к руководству российской приграничной территории. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ВСУ обстреливали Шебекинский округ,, а также ряд близлежащих территорий. Есть погибшие среди мирного населения. В атаке также участвовали террористы из легиона «Свобода России» (признан террористическим, запрещен на территории РФ). Гладков сегодня признался, что накануне ВСУ атаковали Шебекино 850 раз. В городе введено усиленное патрулирование.
  • Атаке подверглась и Курская область. Украина обстреляли село Троицкое, выпустив пять снарядов. Среди населения пострадавших нет.
  • В Смоленской области обстреляли газовую и нефтеперерабатывающую станции. В ходе атаки беспилотников прогремело два взрыва.
  • ВСУ также устроили обстрел села Новая Погощь Брянской области. В результате загорелся двухэтажный жилой дом.
  • После атаки вражеских беспилотников 1 июня по Калужской области, а также и по другим российским территориям, было решено перенести рок-фестиваль «Нашествие » на 2024 год. После атаки прошлой ночью, беспилотник оставил шестиметровую воронку.
  • Вооруженные силы РФ планируют в течение 2023 года сформировать два новых военных округа. В Генштабе подчеркнули, что отдельно будут созданы общевойсковая и воздушная армии. Минобороны РФ делают это в связи с необходимостью модернизировать армию для ведения современных военных конфликтов.
  • ВС РФ успешно поразили системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. По заявлениям Минобороны, те прикрывали важные объекты военной инфраструктуры.
  • ВСУ планируют принимать в свои ряды женщин-полиглотов для помощи с иностранной техникой. Уточняется, что вступать в ряды солдат они будут добровольно.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают несколько российских регионов. Это Белгородская, Брянская, Курская и Смоленская области. URA.RU приводит главные новости к вечеру 2 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...