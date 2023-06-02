Таксистам в России ограничили время работы

03 июня 2023 в 00:43 Размер текста - 17 +

С 1 сентября таксисты не смогут работать более 12 часов в сутки Фото: Георгий Бергал © URA.RU Водители такси с 1 сентября не смогут работать более 12 часов в сутки. Об этом говорится в постановлении правительства. «Таксисты-физлица с 1 сентября не смогут работать более 12 часов в сутки», — пишет ТАСС со ссылкой на постановление, которое утвердило нормы рабочего времени, отдыха и времени управления транспортным средством для указанной категории водителей. Российские участники авторынка ранее предупредили о проблемах в работе такси с 1 сентября. Они допустили, что пользователи такси могут столкнуться с дефицитом перевозчиков. По представленным данным, причина связана с специальными реестрами таксистов, которых пока нет нигде, кроме Москвы, передает РБК.

Водители такси с 1 сентября не смогут работать более 12 часов в сутки. Об этом говорится в постановлении правительства. «Таксисты-физлица с 1 сентября не смогут работать более 12 часов в сутки», — пишет ТАСС со ссылкой на постановление, которое утвердило нормы рабочего времени, отдыха и времени управления транспортным средством для указанной категории водителей. Российские участники авторынка ранее предупредили о проблемах в работе такси с 1 сентября. Они допустили, что пользователи такси могут столкнуться с дефицитом перевозчиков. По представленным данным, причина связана с специальными реестрами таксистов, которых пока нет нигде, кроме Москвы, передает РБК.