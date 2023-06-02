02 июня 2023

Захарова обвинила власти США в нарушении прав детей

МИД РФ Захарова: власти США виновны в нарушении прав детей
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Подтверждения нарушения прав несовершеннолетних — многочисленные убийства и увечья детей в ходе оккупации и агрессии против других стран Фото:

Власти США виновны в регулярном нарушении прав несовершеннолетних. Такое заявление сделала 2 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Власти Америки непосредственно виновны в регулярном нарушении прав несовершеннолетних. Красноречивое тому подтверждение — многочисленные убийства и увечья детей в ходе 20-летней оккупации Афганистана, агрессии против Ирака, Ливии и Сирии, не говоря уже о жертвах бомбардировок Югославии», — передают сообщение МИД России журналисты РИА Новости.

Ранее Россия эвакуировала детей из зоны боевых действий, чтобы помочь им. При этом Киеву была безразлична судьба детей на протяжении девяти лет конфликта в Донбассе. Но несмотря на это властей обвинили в их похищении. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никакого массового насильственного усыновления украинских детей не существует. Москва работает над воссоединением их с родителями. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в якобы «незаконном вывозе» украинских детей с Украины.

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Власти США виновны в регулярном нарушении прав несовершеннолетних. Такое заявление сделала 2 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Власти Америки непосредственно виновны в регулярном нарушении прав несовершеннолетних. Красноречивое тому подтверждение — многочисленные убийства и увечья детей в ходе 20-летней оккупации Афганистана, агрессии против Ирака, Ливии и Сирии, не говоря уже о жертвах бомбардировок Югославии», — передают сообщение МИД России журналисты РИА Новости. Ранее Россия эвакуировала детей из зоны боевых действий, чтобы помочь им. При этом Киеву была безразлична судьба детей на протяжении девяти лет конфликта в Донбассе. Но несмотря на это властей обвинили в их похищении. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никакого массового насильственного усыновления украинских детей не существует. Москва работает над воссоединением их с родителями. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в якобы «незаконном вывозе» украинских детей с Украины.
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