Захарова обвинила власти США в нарушении прав детей

МИД РФ Захарова: власти США виновны в нарушении прав детей

03 июня 2023 в 02:33 Размер текста - 17 +

Подтверждения нарушения прав несовершеннолетних — многочисленные убийства и увечья детей в ходе оккупации и агрессии против других стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти США виновны в регулярном нарушении прав несовершеннолетних. Такое заявление сделала 2 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Власти Америки непосредственно виновны в регулярном нарушении прав несовершеннолетних. Красноречивое тому подтверждение — многочисленные убийства и увечья детей в ходе 20-летней оккупации Афганистана, агрессии против Ирака, Ливии и Сирии, не говоря уже о жертвах бомбардировок Югославии», — передают сообщение МИД России журналисты РИА Новости. Ранее Россия эвакуировала детей из зоны боевых действий, чтобы помочь им. При этом Киеву была безразлична судьба детей на протяжении девяти лет конфликта в Донбассе. Но несмотря на это властей обвинили в их похищении. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никакого массового насильственного усыновления украинских детей не существует. Москва работает над воссоединением их с родителями. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в якобы «незаконном вывозе» украинских детей с Украины.

Власти США виновны в регулярном нарушении прав несовершеннолетних. Такое заявление сделала 2 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Власти Америки непосредственно виновны в регулярном нарушении прав несовершеннолетних. Красноречивое тому подтверждение — многочисленные убийства и увечья детей в ходе 20-летней оккупации Афганистана, агрессии против Ирака, Ливии и Сирии, не говоря уже о жертвах бомбардировок Югославии», — передают сообщение МИД России журналисты РИА Новости. Ранее Россия эвакуировала детей из зоны боевых действий, чтобы помочь им. При этом Киеву была безразлична судьба детей на протяжении девяти лет конфликта в Донбассе. Но несмотря на это властей обвинили в их похищении. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никакого массового насильственного усыновления украинских детей не существует. Москва работает над воссоединением их с родителями. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в якобы «незаконном вывозе» украинских детей с Украины.