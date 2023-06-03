Daily Express: больше половины британских военных недовольны своей экипировкой

В Великобритании больше половины военнослужащих недовольны своим обмундированием. Согласно опросу издания The Daily Express, удовлетворены своей экипировкой лишь 35% военных.
«Менее одного из трех солдат британской армии считают, что их снаряжение достаточно хорошо, и только 35% личного состава Королевских ВВС удовлетворены. Этот показатель падает до 20 процентов среди Королевских морских пехотинцев», — указали
В издании написали, что министров призывают предоставить армии современное оборудование. Из-за задержки с модернизацией, британские военные должны полагаться на снаряжение, которому «больше полувека», подчеркнули в статье.
Ранее западные СМИ писали, что боевой дух британской армии упал из-за низких зарплат военнослужащих. Также деморализация обусловлена плохими условиями размещения.
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