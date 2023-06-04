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02 июня 2023

Пермское предприятие оштрафовали на 15 млн рублей за загрязнение Камы

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляжный отдых на реке Кама. Пермь, река кама, вид камы с высоты
В Каму попали отходы с содержанием фенола Фото:

Целлюлозно-бумажный комбинат «Кама» выплатит 15,6 млн рублей штрафа за загрязнение реки Камы в Пермском крае. Об этом сообщает сайт прокуратуры региона.

«Надзорный орган инициировал обращение в суд с иском к ООО „Кама“ о возмещении в доход федерального бюджета 15,6 млн рублей в качестве компенсации за причинение экологического вреда. Краснокамский городской суд Пермского края удовлетворил исковые требования в полном объеме», — говорится на сайте. Иск в суд был подан после того, как предприятие отказалось в добровольном порядке выплачивать компенсацию.

ЧП произошло в сентябре 2022 года у берега реки в Краснокамске. Жители города заметили светлое пятно на береге Камы, причиной этого стал прорыв коллектора целлюлозно-бумажного комбината. Позже сотрудники природоохранной прокуратуры обнаружили, что в Камское водохранилище попали отходы с содержанием фенола. Ущерб, причиненный окружающей среде, составил свыше 15,6 млн рублей.

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Целлюлозно-бумажный комбинат «Кама» выплатит 15,6 млн рублей штрафа за загрязнение реки Камы в Пермском крае. Об этом сообщает сайт прокуратуры региона. «Надзорный орган инициировал обращение в суд с иском к ООО „Кама“ о возмещении в доход федерального бюджета 15,6 млн рублей в качестве компенсации за причинение экологического вреда. Краснокамский городской суд Пермского края удовлетворил исковые требования в полном объеме», — говорится на сайте. Иск в суд был подан после того, как предприятие отказалось в добровольном порядке выплачивать компенсацию. ЧП произошло в сентябре 2022 года у берега реки в Краснокамске. Жители города заметили светлое пятно на береге Камы, причиной этого стал прорыв коллектора целлюлозно-бумажного комбината. Позже сотрудники природоохранной прокуратуры обнаружили, что в Камское водохранилище попали отходы с содержанием фенола. Ущерб, причиненный окружающей среде, составил свыше 15,6 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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