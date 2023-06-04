Пермское предприятие оштрафовали на 15 млн рублей за загрязнение Камы

Целлюлозно-бумажный комбинат «Кама» выплатит 15,6 млн рублей штрафа за загрязнение реки Камы в Пермском крае. Об этом сообщает сайт прокуратуры региона.
«Надзорный орган инициировал обращение в суд с иском к ООО „Кама“ о возмещении в доход федерального бюджета 15,6 млн рублей в качестве компенсации за причинение экологического вреда. Краснокамский городской суд Пермского края удовлетворил исковые требования в полном объеме», — говорится на сайте. Иск в суд был подан после того, как предприятие отказалось в добровольном порядке выплачивать компенсацию.
ЧП произошло в сентябре 2022 года у берега реки в Краснокамске. Жители города заметили светлое пятно на береге Камы, причиной этого стал прорыв коллектора целлюлозно-бумажного комбината. Позже сотрудники природоохранной прокуратуры обнаружили, что в Камское водохранилище попали отходы с содержанием фенола. Ущерб, причиненный окружающей среде, составил свыше 15,6 млн рублей.
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