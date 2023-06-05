В поселке Саргазы продается бизнес с гостевыми домами и банями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке Саргазы Сосновского района Челябинской области выставлен на продажу гостевой комплекс с домами и банями. Бизнес продается за 30 млн рублей, сообщается на сайте «Авито».

«Продается гостевой комплекс за 30 млн рублей в поселке Саргазы в 23 километрах от Челябинска. На территории площадью 60 соток расположены четыре дома: административный и три гостевых с банями. Дома рассчитаны на разное количество гостей», — указано в объявлении.

Территория огорожена забором, соседствует с участком соседей, лугами и сосновым бором. Гостевые дома выполнены в едином стиле. Пробурена скважина, в домах газовые котлы для отопления.

Гостевой комплекс находится в 23 километрах от Челябинска Скрин: сайт объявлений Avito

Рядом с каждым гостевым домом есть дворик Скрин: сайт объявлений Avito