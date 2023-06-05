Под Челябинском продается гостевой комплекс с банями. Скрин

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В поселке Саргазы продается бизнес с гостевыми домами и банями Фото:

В поселке Саргазы Сосновского района Челябинской области выставлен на продажу гостевой комплекс с домами и банями. Бизнес продается за 30 млн рублей, сообщается на сайте «Авито».

«Продается гостевой комплекс за 30 млн рублей в поселке Саргазы в 23 километрах от Челябинска. На территории площадью 60 соток расположены четыре дома: административный и три гостевых с банями. Дома рассчитаны на разное количество гостей», — указано в объявлении.

Территория огорожена забором, соседствует с участком соседей, лугами и сосновым бором. Гостевые дома выполнены в едином стиле. Пробурена скважина, в домах газовые котлы для отопления.

Гостевой комплекс находится в 23 километрах от Челябинска
Гостевой комплекс находится в 23 километрах от Челябинска
Рядом с каждым гостевым домом есть дворик
Рядом с каждым гостевым домом есть дворик
Дома оборудованы всем необходимым для проживания
Дома оборудованы всем необходимым для проживания

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В поселке Саргазы Сосновского района Челябинской области выставлен на продажу гостевой комплекс с домами и банями. Бизнес продается за 30 млн рублей, сообщается на сайте «Авито». «Продается гостевой комплекс за 30 млн рублей в поселке Саргазы в 23 километрах от Челябинска. На территории площадью 60 соток расположены четыре дома: административный и три гостевых с банями. Дома рассчитаны на разное количество гостей», — указано в объявлении. Территория огорожена забором, соседствует с участком соседей, лугами и сосновым бором. Гостевые дома выполнены в едином стиле. Пробурена скважина, в домах газовые котлы для отопления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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