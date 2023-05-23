Венгерский Кабмин: ЕС давит на Будапешт, чтобы заставить финансировать ВСУ

Европейский союз (ЕС) давит на представителей Венгрии, чтобы заставить Будапешт выделить Украине транш в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. Об этом сообщили в Венгерском кабмине.
«Европейский союз оказывает сильное давление на правителей Венгрии для того, чтобы они одобрили новый транш в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. К тому же власти не откажутся от своей преданности миру, от защиты венгерской общины в Закарпатской области Украины и представленных национальных интересов Венгрии», — передают слова кабмине страны журналисты «Известия».
Ранее агентство писало, что Европейский союз увеличит финансирование Вооруженных сил Украины на полмиллиарда евро. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в своем Twitter. После быстрого одобрения помощь Украине составила 1,5 миллиарда евро. Также Еврокомиссия предложила план макрофинансовой помощи Украине на сумму в 18 миллиардов евро. Помощь рассчитана на 2023 год и будет оказана на льготных условиях.
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