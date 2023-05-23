Венгерский Кабмин: ЕС давит на Будапешт, чтобы заставить финансировать ВСУ

24 мая 2023 в 04:54 Размер текста - 17 +

На поставки оружия Украине уже потрачено 5,7 млрд евро из Европейского фонда мира Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европейский союз (ЕС) давит на представителей Венгрии, чтобы заставить Будапешт выделить Украине транш в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. Об этом сообщили в Венгерском кабмине. «Европейский союз оказывает сильное давление на правителей Венгрии для того, чтобы они одобрили новый транш в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. К тому же власти не откажутся от своей преданности миру, от защиты венгерской общины в Закарпатской области Украины и представленных национальных интересов Венгрии», — передают слова кабмине страны журналисты «Известия». Ранее агентство писало, что Европейский союз увеличит финансирование Вооруженных сил Украины на полмиллиарда евро. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в своем Twitter. После быстрого одобрения помощь Украине составила 1,5 миллиарда евро. Также Еврокомиссия предложила план макрофинансовой помощи Украине на сумму в 18 миллиардов евро. Помощь рассчитана на 2023 год и будет оказана на льготных условиях.

Европейский союз (ЕС) давит на представителей Венгрии, чтобы заставить Будапешт выделить Украине транш в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. Об этом сообщили в Венгерском кабмине. «Европейский союз оказывает сильное давление на правителей Венгрии для того, чтобы они одобрили новый транш в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. К тому же власти не откажутся от своей преданности миру, от защиты венгерской общины в Закарпатской области Украины и представленных национальных интересов Венгрии», — передают слова кабмине страны журналисты «Известия». Ранее агентство писало, что Европейский союз увеличит финансирование Вооруженных сил Украины на полмиллиарда евро. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в своем Twitter. После быстрого одобрения помощь Украине составила 1,5 миллиарда евро. Также Еврокомиссия предложила план макрофинансовой помощи Украине на сумму в 18 миллиардов евро. Помощь рассчитана на 2023 год и будет оказана на льготных условиях.