Politico: в ЕС обсудят новый пакет антироссийских санкций

Страны Евросоюза планируют обсудить 11-й пакет антироссийских санкций 7 июня. Об этом пишет журналист Якоб Ханке Вела, ссылаясь на сообщения нескольких дипломатов ЕС.
«Страны приближаются к соглашению по 11-му пакету санкций против России. Он направлен на предотвращение обхода существующих санкций», —
США и другие страны Запада ввели антироссийские санкции после начала спецоперации РФ на территории Украины. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что в 11-й пакет антироссийских санкций будут включены меры против обхода действующих ограничений. Десятый пакет санкций также направлен на это, передает «Федеральное агентство новостей».
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