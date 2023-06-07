Politico: в ЕС обсудят новый пакет антироссийских санкций

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Европейские политики. stock, заседание, голосование, европарламент, stock
В ЕС 7 июня планируют обсудить новый пакет санкций, пишет Politico Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Страны Евросоюза планируют обсудить 11-й пакет антироссийских санкций 7 июня. Об этом пишет журналист Якоб Ханке Вела, ссылаясь на сообщения нескольких дипломатов ЕС.

«Страны приближаются к соглашению по 11-му пакету санкций против России. Он направлен на предотвращение обхода существующих санкций», — пишет обозреватель Politico. Уточняется, что новый механизм ограничений позволит предотвратить уход от санкций.

США и другие страны Запада ввели антироссийские санкции после начала спецоперации РФ на территории Украины. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что в 11-й пакет антироссийских санкций будут включены меры против обхода действующих ограничений. Десятый пакет санкций также направлен на это, передает «Федеральное агентство новостей».

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Страны Евросоюза планируют обсудить 11-й пакет антироссийских санкций 7 июня. Об этом пишет журналист Якоб Ханке Вела, ссылаясь на сообщения нескольких дипломатов ЕС. «Страны приближаются к соглашению по 11-му пакету санкций против России. Он направлен на предотвращение обхода существующих санкций», — пишет обозреватель Politico. Уточняется, что новый механизм ограничений позволит предотвратить уход от санкций. США и другие страны Запада ввели антироссийские санкции после начала спецоперации РФ на территории Украины. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что в 11-й пакет антироссийских санкций будут включены меры против обхода действующих ограничений. Десятый пакет санкций также направлен на это, передает «Федеральное агентство новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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