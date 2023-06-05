В Свердловской области выделили сотни миллионов на участников СВО

В Свердловской области почти на 600 млн рублей увеличились расходы на выплаты участникам СВО. Такую информацию озвучил региональный министр финансов Александр Старков.
«На 598 млн рублей увеличились [в 2022 году] расходы на единовременные денежные выплаты в связи с участием граждан в специальной военной операции или призывом по мобилизации. Осуществлено порядка 29 700 единовременных выплат», — сказал Старков на двадцать втором заседании заксобрания, передает журналист URA.RU из зала заседания.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Свердловской области проведено 22673 денежных выплат членам семей участников спецоперации. Сумма выплат составила более 453 миллионов рублей.
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