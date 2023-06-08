08 июня 2023

Краснов назначил новых прокуроров в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура
Новых прокуроров представили личному составу Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Генпрокурор РФ Игорь Краснов назначил двух новых руководителей ведомства в Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в Чесменском районе на пост прокурора назначен Владислав Ботвинкин, в Правобережном районе Магнитогорска — Антон Поздеев.

«Прокурором Чесменского района назначен советник юстиции Ботвинкин Владислав Евгеньевич. Прокурором Правобережного района Магнитогорска назначен советник юстиции Поздеев Антон Михайлович», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что прокурор области Карен Габриелян провел встречу в режиме ВКС с личным составом и руководителями органов власти. Во время встречи он представил им новых прокуроров.

Оба прокурора имеют достаточно опыта. Ботвинкин работает в прокуратуре с 2013 года, Поздеев — с 2008. В отличие от Поздеева, проходящего службу исключительно на территории Челябинской области, Ботвинкин успел отработать в ХМАО и Свердловской области.

Владислава Ботвинкина (слева) и Антона Поздеева (справа) уже представили личному составу
Владислава Ботвинкина (слева) и Антона Поздеева (справа) уже представили личному составу
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Генпрокурор РФ Игорь Краснов назначил двух новых руководителей ведомства в Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в Чесменском районе на пост прокурора назначен Владислав Ботвинкин, в Правобережном районе Магнитогорска — Антон Поздеев. «Прокурором Чесменского района назначен советник юстиции Ботвинкин Владислав Евгеньевич. Прокурором Правобережного района Магнитогорска назначен советник юстиции Поздеев Антон Михайлович», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что прокурор области Карен Габриелян провел встречу в режиме ВКС с личным составом и руководителями органов власти. Во время встречи он представил им новых прокуроров. Оба прокурора имеют достаточно опыта. Ботвинкин работает в прокуратуре с 2013 года, Поздеев — с 2008. В отличие от Поздеева, проходящего службу исключительно на территории Челябинской области, Ботвинкин успел отработать в ХМАО и Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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