Краснов назначил новых прокуроров в Челябинской области. Фото

09 июня 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Новых прокуроров представили личному составу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Генпрокурор РФ Игорь Краснов назначил двух новых руководителей ведомства в Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в Чесменском районе на пост прокурора назначен Владислав Ботвинкин, в Правобережном районе Магнитогорска — Антон Поздеев. «Прокурором Чесменского района назначен советник юстиции Ботвинкин Владислав Евгеньевич. Прокурором Правобережного района Магнитогорска назначен советник юстиции Поздеев Антон Михайлович», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что прокурор области Карен Габриелян провел встречу в режиме ВКС с личным составом и руководителями органов власти. Во время встречи он представил им новых прокуроров. Оба прокурора имеют достаточно опыта. Ботвинкин работает в прокуратуре с 2013 года, Поздеев — с 2008. В отличие от Поздеева, проходящего службу исключительно на территории Челябинской области, Ботвинкин успел отработать в ХМАО и Свердловской области. Владислава Ботвинкина (слева) и Антона Поздеева (справа) уже представили личному составу Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Генпрокурор РФ Игорь Краснов назначил двух новых руководителей ведомства в Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в Чесменском районе на пост прокурора назначен Владислав Ботвинкин, в Правобережном районе Магнитогорска — Антон Поздеев. «Прокурором Чесменского района назначен советник юстиции Ботвинкин Владислав Евгеньевич. Прокурором Правобережного района Магнитогорска назначен советник юстиции Поздеев Антон Михайлович», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что прокурор области Карен Габриелян провел встречу в режиме ВКС с личным составом и руководителями органов власти. Во время встречи он представил им новых прокуроров. Оба прокурора имеют достаточно опыта. Ботвинкин работает в прокуратуре с 2013 года, Поздеев — с 2008. В отличие от Поздеева, проходящего службу исключительно на территории Челябинской области, Ботвинкин успел отработать в ХМАО и Свердловской области.