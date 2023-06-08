08 июня 2023

В пермском городе обновят мемориал павшим воинам

© Служба новостей «URA.RU»
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День памяти и скорби. Курган, возложение цветов, мемориал памяти, акция памяти
В Краснокамске отремонтируют мемориал павшим воинам Фото:

В Краснокамске (Пермский край) отремонтируют по федеральной программе мемориал «Братская могила советских воинов 1941-1945». Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Ремонт объекта культурного наследия мемориал „Братская могила советских воинов 1941-1945“ в парке Победы. Начальная цена контракта 2 млн 523 тысячи рублей», — указано в документации закупки.

В проекте контракта написано, что работы по ремонту мемориального комплекса в Краснокамске планируется завершить до первого октября. Согласно техдокументации, предусмотрен не только ремонт и покраска самого комплекса, но и благоустройство территории вокруг памятника павшим воинам. Подрядчик должен будет уложить тротуарную плитку и смонтировать освещение.

URA.RU ранее писало, что в Перми совет кредиторов ПАО «Мотовилихинские заводы» рассматривал вопрос о безвозмездной передаче мемориала павшим в годы Великой Отечественной войны в собственность Пермского края. Мемориал, включающий в себя две пушки, памятник Воину-освободителю и плиты с именами погибших заводчан, расположен в Рабочем поселке на улице Уральская.

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В Краснокамске (Пермский край) отремонтируют по федеральной программе мемориал «Братская могила советских воинов 1941-1945». Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Ремонт объекта культурного наследия мемориал „Братская могила советских воинов 1941-1945“ в парке Победы. Начальная цена контракта 2 млн 523 тысячи рублей», — указано в документации закупки. В проекте контракта написано, что работы по ремонту мемориального комплекса в Краснокамске планируется завершить до первого октября. Согласно техдокументации, предусмотрен не только ремонт и покраска самого комплекса, но и благоустройство территории вокруг памятника павшим воинам. Подрядчик должен будет уложить тротуарную плитку и смонтировать освещение. URA.RU ранее писало, что в Перми совет кредиторов ПАО «Мотовилихинские заводы» рассматривал вопрос о безвозмездной передаче мемориала павшим в годы Великой Отечественной войны в собственность Пермского края. Мемориал, включающий в себя две пушки, памятник Воину-освободителю и плиты с именами погибших заводчан, расположен в Рабочем поселке на улице Уральская.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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