В пермском городе обновят мемориал павшим воинам

В Краснокамске (Пермский край) отремонтируют по федеральной программе мемориал «Братская могила советских воинов 1941-1945». Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
«Ремонт объекта культурного наследия мемориал „Братская могила советских воинов 1941-1945“ в парке Победы. Начальная цена контракта 2 млн 523 тысячи рублей», — указано в документации закупки.
В проекте контракта написано, что работы по ремонту мемориального комплекса в Краснокамске планируется завершить до первого октября. Согласно техдокументации, предусмотрен не только ремонт и покраска самого комплекса, но и благоустройство территории вокруг памятника павшим воинам. Подрядчик должен будет уложить тротуарную плитку и смонтировать освещение.
URA.RU ранее писало, что в Перми совет кредиторов ПАО «Мотовилихинские заводы» рассматривал вопрос о безвозмездной передаче мемориала павшим в годы Великой Отечественной войны в собственность Пермского края. Мемориал, включающий в себя две пушки, памятник Воину-освободителю и плиты с именами погибших заводчан, расположен в Рабочем поселке на улице Уральская.
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