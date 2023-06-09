Челябинская пенсионерка выиграла джек-пот на федеральном телеканале

10 июня 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Джек-пот составил 80 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пенсионерка из Златоуста (Челябинская область) выиграла джек-пот в программе «Пятеро на одного», которая транслируется на телеканале «Россия 1». Вопрос от горожанки был задан в финале, который вышел на экраны 10 июня. «Этот запрет ввели во Франции в начале 20-го века в связи с частой задержкой поездов. Запрет действует и по сей день. Что это за запрет?» — прозвучал вопрос от жительницы Златоуста. Участники викторины не смогли ответить на этот вопрос. Речь шла о запрете на поцелуи на перронах. Влюбленные пары часто затягивали прощание, а тактичные французские машинисты не могли их поторопить. Пенсионерка забрала джек-пот — 80 тысяч рублей.

Пенсионерка из Златоуста (Челябинская область) выиграла джек-пот в программе «Пятеро на одного», которая транслируется на телеканале «Россия 1». Вопрос от горожанки был задан в финале, который вышел на экраны 10 июня. «Этот запрет ввели во Франции в начале 20-го века в связи с частой задержкой поездов. Запрет действует и по сей день. Что это за запрет?» — прозвучал вопрос от жительницы Златоуста. Участники викторины не смогли ответить на этот вопрос. Речь шла о запрете на поцелуи на перронах. Влюбленные пары часто затягивали прощание, а тактичные французские машинисты не могли их поторопить. Пенсионерка забрала джек-пот — 80 тысяч рублей.