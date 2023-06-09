09 июня 2023

Челябинская пенсионерка выиграла джек-пот на федеральном телеканале

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Джек-пот составил 80 тысяч рублей Фото:

Пенсионерка из Златоуста (Челябинская область) выиграла джек-пот в программе «Пятеро на одного», которая транслируется на телеканале «Россия 1». Вопрос от горожанки был задан в финале, который вышел на экраны 10 июня.

«Этот запрет ввели во Франции в начале 20-го века в связи с частой задержкой поездов. Запрет действует и по сей день. Что это за запрет?» — прозвучал вопрос от жительницы Златоуста.

Участники викторины не смогли ответить на этот вопрос. Речь шла о запрете на поцелуи на перронах. Влюбленные пары часто затягивали прощание, а тактичные французские машинисты не могли их поторопить. Пенсионерка забрала джек-пот — 80 тысяч рублей.

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Пенсионерка из Златоуста (Челябинская область) выиграла джек-пот в программе «Пятеро на одного», которая транслируется на телеканале «Россия 1». Вопрос от горожанки был задан в финале, который вышел на экраны 10 июня. «Этот запрет ввели во Франции в начале 20-го века в связи с частой задержкой поездов. Запрет действует и по сей день. Что это за запрет?» — прозвучал вопрос от жительницы Златоуста. Участники викторины не смогли ответить на этот вопрос. Речь шла о запрете на поцелуи на перронах. Влюбленные пары часто затягивали прощание, а тактичные французские машинисты не могли их поторопить. Пенсионерка забрала джек-пот — 80 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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