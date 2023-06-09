Челябинская пенсионерка выиграла джек-пот на федеральном телеканале

Пенсионерка из Златоуста (Челябинская область) выиграла джек-пот в программе «Пятеро на одного», которая транслируется на телеканале «Россия 1». Вопрос от горожанки был задан в финале, который вышел на экраны 10 июня.
«Этот запрет ввели во Франции в начале 20-го века в связи с частой задержкой поездов. Запрет действует и по сей день. Что это за запрет?» — прозвучал вопрос от жительницы Златоуста.
Участники викторины не смогли ответить на этот вопрос. Речь шла о запрете на поцелуи на перронах. Влюбленные пары часто затягивали прощание, а тактичные французские машинисты не могли их поторопить. Пенсионерка забрала джек-пот — 80 тысяч рублей.
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