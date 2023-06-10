Труп человека может быть прошлогодним
В ХМАО 10 июня на реке Обь спасатели нашли труп, который может быть прошлогодним. Об этом они сообщили журналистам.
«Спасателям поступило сообщение о всплывшем трупе на Оби. Предположительно, прошлогодний», — сообщили спасатели журналистам N1 Первый Нижневартовский.
Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО. Ответ ожидается.
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