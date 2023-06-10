Труп человека может быть прошлогодним Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ХМАО 10 июня на реке Обь спасатели нашли труп, который может быть прошлогодним. Об этом они сообщили журналистам.

«Спасателям поступило сообщение о всплывшем трупе на Оби. Предположительно, прошлогодний», — сообщили спасатели журналистам N1 Первый Нижневартовский.

Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО. Ответ ожидается.