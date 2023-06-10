10 июня 2023
09 июня 2023

Спасатели из ХМАО выловили в реке труп. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Поиски утонувших. Тюмень
Труп человека может быть прошлогодним Фото:

В ХМАО 10 июня на реке Обь спасатели нашли труп, который может быть прошлогодним. Об этом они сообщили журналистам.

«Спасателям поступило сообщение о всплывшем трупе на Оби. Предположительно, прошлогодний», — сообщили спасатели журналистам N1 Первый Нижневартовский.

Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО. Ответ ожидается.

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В ХМАО 10 июня на реке Обь спасатели нашли труп, который может быть прошлогодним. Об этом они сообщили журналистам. «Спасателям поступило сообщение о всплывшем трупе на Оби. Предположительно, прошлогодний», — сообщили спасатели журналистам N1 Первый Нижневартовский. Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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