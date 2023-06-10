Жители ХМАО устроили ночью драку возле остановки. Видео

11 июня 2023 в 07:35 Размер текста - 17 +

Молодые люди подъехали на остановку и начали потасовку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) ночью 10 июня возле остановки на улице Мира толпа мужчин устроила потасовку. Об этом сообщили очевидцы произошедшего. «Какие-то беспокойные вартовчане ночью устроили драку у остановки на улице Мира. Ребята подъехали, и началась потасовка, кто с кем дрался не понятно, но криков было много», — рассказывают свидетели в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службе УМВД по ХМАО. Ответ на него ожидается.

В Нижневартовске (ХМАО) ночью 10 июня возле остановки на улице Мира толпа мужчин устроила потасовку. Об этом сообщили очевидцы произошедшего. «Какие-то беспокойные вартовчане ночью устроили драку у остановки на улице Мира. Ребята подъехали, и началась потасовка, кто с кем дрался не понятно, но криков было много», — рассказывают свидетели в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службе УМВД по ХМАО. Ответ на него ожидается.