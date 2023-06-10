Молодые люди подъехали на остановку и начали потасовку
В Нижневартовске (ХМАО) ночью 10 июня возле остановки на улице Мира толпа мужчин устроила потасовку. Об этом сообщили очевидцы произошедшего.
«Какие-то беспокойные вартовчане ночью устроили драку у остановки на улице Мира. Ребята подъехали, и началась потасовка, кто с кем дрался не понятно, но криков было много», — рассказывают свидетели в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службе УМВД по ХМАО. Ответ на него ожидается.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!