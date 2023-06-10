10 июня 2023
09 июня 2023

Жители ХМАО устроили ночью драку возле остановки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Челябинск, драка
Молодые люди подъехали на остановку и начали потасовку Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) ночью 10 июня возле остановки на улице Мира толпа мужчин устроила потасовку. Об этом сообщили очевидцы произошедшего.

«Какие-то беспокойные вартовчане ночью устроили драку у остановки на улице Мира. Ребята подъехали, и началась потасовка, кто с кем дрался не понятно, но криков было много», — рассказывают свидетели в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службе УМВД по ХМАО. Ответ на него ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) ночью 10 июня возле остановки на улице Мира толпа мужчин устроила потасовку. Об этом сообщили очевидцы произошедшего. «Какие-то беспокойные вартовчане ночью устроили драку у остановки на улице Мира. Ребята подъехали, и началась потасовка, кто с кем дрался не понятно, но криков было много», — рассказывают свидетели в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службе УМВД по ХМАО. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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