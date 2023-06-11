11 июня 2023

ВСУ чуть не убили зама Мишустина ракетой Storm Shadow

РИАН: глава Минпромторга Мантуров едва не погиб от удара британских ракет Storm Shadow
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Михаил Мишустин на Узбекско-Российском экономическом форуме в Самарканде. Самарканд, Узбекистан, мантуров денис
Денис Мантуров едва не попал под удар, сообщили в Минпромторге Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Вице-премьер России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время посещения Херсонской области чуть не попал под обстрел британскими ракетами Storm Shadow. Удар был нанесен спустя несколько минут после отъезда министра. Информацию передал Минпромторг.

«Подтверждаем», — заявили в министерстве, отвечая на вопрос РИА Новости о том, действительно ли вице-премьер был на месте, по которому ударили британскими ракетами Storm Shadow. По словам агентства, Мантуров посещал Херсонскую область с целью обсудить с главами региона помощь местным жителям после разрушения Каховской ГЭС.

6 июня ВСУ подорвали Каховскую ГЭС. Из-за этого была проведена эвакуация мирного населения. Многие населенные пункты были затоплены. Вследствие разрушений возникла нехватка питьевой воды, которая грозила почти миллиону человек, передает МК. Согласно предварительным расчетам, ущерб от атаки на ГЭС составил около 10 млрд рублей, о чем рассказал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

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Вице-премьер России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время посещения Херсонской области чуть не попал под обстрел британскими ракетами Storm Shadow. Удар был нанесен спустя несколько минут после отъезда министра. Информацию передал Минпромторг. «Подтверждаем», — заявили в министерстве, отвечая на вопрос РИА Новости о том, действительно ли вице-премьер был на месте, по которому ударили британскими ракетами Storm Shadow. По словам агентства, Мантуров посещал Херсонскую область с целью обсудить с главами региона помощь местным жителям после разрушения Каховской ГЭС. 6 июня ВСУ подорвали Каховскую ГЭС. Из-за этого была проведена эвакуация мирного населения. Многие населенные пункты были затоплены. Вследствие разрушений возникла нехватка питьевой воды, которая грозила почти миллиону человек, передает МК. Согласно предварительным расчетам, ущерб от атаки на ГЭС составил около 10 млрд рублей, о чем рассказал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
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