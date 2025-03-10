США обещали не оказывать военную помощь России

Вашингтон не собирается оказывать военную помощь РФ в рамках украинского конфликта. С таким заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио.
«Могу заверить вас в одном: мы не будем оказывать военную помощь России», — цитирует Марко Рубио The New York Times. По словам чиновника, на предстоящей встрече с украинскими дипломатами в Саудовской Аравии, вероятно, будет обсуждаться возможность возобновления военной помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов.
Американская позиция может измениться, если будет видно, что Украина всерьез настроена на мирные переговоры и готова уступить часть территорий, пишет RT. По мнению Рубио, судьба поддержки Киева всецело зависит от исхода встречи 11 марта, отмечает «Национальная служба новостей». Госсекретарь США в Саудовской Аравии впервые встретится с украинскими официальными лицами после конфликта между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, подчеркивает телеканал 360.
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