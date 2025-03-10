10 марта 2025

США обещали не оказывать военную помощь России

© Служба новостей «URA.RU»
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В Белом доме ранее отметили, что Киев предложил «многообещающий» план по частичному прекращению огня
В Белом доме ранее отметили, что Киев предложил «многообещающий» план по частичному прекращению огня Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вашингтон не собирается оказывать военную помощь РФ в рамках украинского конфликта. С таким заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио.

«Могу заверить вас в одном: мы не будем оказывать военную помощь России», — цитирует Марко Рубио The New York Times. По словам чиновника, на предстоящей встрече с украинскими дипломатами в Саудовской Аравии, вероятно, будет обсуждаться возможность возобновления военной помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов.

Американская позиция может измениться, если будет видно, что Украина всерьез настроена на мирные переговоры и готова уступить часть территорий, пишет RT. По мнению Рубио, судьба поддержки Киева всецело зависит от исхода встречи 11 марта, отмечает «Национальная служба новостей». Госсекретарь США в Саудовской Аравии впервые встретится с украинскими официальными лицами после конфликта между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, подчеркивает телеканал 360.

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Вашингтон не собирается оказывать военную помощь РФ в рамках украинского конфликта. С таким заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио. «Могу заверить вас в одном: мы не будем оказывать военную помощь России», — цитирует Марко Рубио The New York Times. По словам чиновника, на предстоящей встрече с украинскими дипломатами в Саудовской Аравии, вероятно, будет обсуждаться возможность возобновления военной помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов. Американская позиция может измениться, если будет видно, что Украина всерьез настроена на мирные переговоры и готова уступить часть территорий, пишет RT. По мнению Рубио, судьба поддержки Киева всецело зависит от исхода встречи 11 марта, отмечает «Национальная служба новостей». Госсекретарь США в Саудовской Аравии впервые встретится с украинскими официальными лицами после конфликта между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, подчеркивает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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