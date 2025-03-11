Госсекретарь США выразил надежду касательно санкций против России

США надеются, что им не придется ужесточать санкции против России в попытке принудить ее к решению украинского конфликта. Об этом сообщил госсекретарь Штатов Марко Рубио.
«На данном этапе всем должно быть ясно, что у США имеются инструменты, позволяющие навязать издержки и российской стороне этого уравнения. Однако мы надеемся, что до этого не дойдет», — заявил Марко Рубио в ходе беседы с журналистами во время перелета в Саудовскую Аравию, его слова передает ТАСС.
Госсекретарь США также указал, что целью президента страны Дональда Трампа является проведение переговоров между Россией и Украиной для достижения мирного урегулирования конфликта. В частности, в рамках ближайших мероприятий запланированы американо-украинские переговоры в Джидде, которые, по его словам, будут способствовать этой цели.
Ранее стало известно, что Трамп продлил на год срок действия антироссийских санкций, введенных из-за начала спецоперации на Украине. При этом позже Bloomberg отметил, что советники президента США разрабатывают план по смягчению санкций против РФ.
Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что Москва открыта к переговорам. В июне 2024 года он сообщил о том, что ВС РФ немедленно прекратят огонь, если ВСУ покинут территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а Киев откажется от планов по вступлению в НАТО. Однако Украина не сделала встречных шагов к урегулированию конфликта, в частности потому, что там запрет на переговоры с Москвой закреплен законодательно.
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