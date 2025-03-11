Произошло очередное возгорание в подмосковной многоэтажке

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В подмосковной деревне загорелся жилой дом
В подмосковной деревне загорелся жилой дом Фото:

В районе деревни Сапроново в Подмосковье произошел пожар в доме жилого комплекса «Западный квартал» около Видного. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Еще один дом пострадал в районе деревни Сапроново (ЖК „Западный квартал“ около Видного)», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». В канале также опубликовали фото, на котором видно, как горит один из последних этажей жилого здания.

Ранее сообщалось, что в многоэтажном жилом здании города Раменское в Московской области произошло возгорание. Свидетели происшествия отмечают, что пламя быстро охватило верхние этажи здания, быстро распространившись вверх.

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В районе деревни Сапроново в Подмосковье произошел пожар в доме жилого комплекса «Западный квартал» около Видного. Об этом сообщают telegram-каналы. «Еще один дом пострадал в районе деревни Сапроново (ЖК „Западный квартал“ около Видного)», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». В канале также опубликовали фото, на котором видно, как горит один из последних этажей жилого здания. Ранее сообщалось, что в многоэтажном жилом здании города Раменское в Московской области произошло возгорание. Свидетели происшествия отмечают, что пламя быстро охватило верхние этажи здания, быстро распространившись вверх.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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