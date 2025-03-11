Произошло очередное возгорание в подмосковной многоэтажке

В районе деревни Сапроново в Подмосковье произошел пожар в доме жилого комплекса «Западный квартал» около Видного. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Еще один дом пострадал в районе деревни Сапроново (ЖК „Западный квартал“ около Видного)», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». В канале также опубликовали фото, на котором видно, как горит один из последних этажей жилого здания.
Ранее сообщалось, что в многоэтажном жилом здании города Раменское в Московской области произошло возгорание. Свидетели происшествия отмечают, что пламя быстро охватило верхние этажи здания, быстро распространившись вверх.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.