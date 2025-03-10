10 марта 2025

Опальный губернатор-коммунист вышел из «политической изоляции»

Глава Хакасии Коновалов попал в середняки рейтинга Минченко
© Служба новостей «URA.RU»
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Съезд КПРФ. Москва, коновалов валентин
Глава Хакасии Валентин Коновалов сумел выбиться в «середняки» рейтинга «Минченко консалтинг» Фото:

Губернатор республики Хакасия Валентин Коновалов от КПРФ вышел из политической изоляции, заручившись поддержкой федеральных элит. Об этом сообщают авторы рейтинга политической устойчивости от коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

«Отметим выход из „красной зоны“ главы Хакасии Валентина Коновалова. Представитель КПРФ вышел из условной политической изоляции, получив первую за время губернаторства аудиенцию у президента Владимира Путина и заручившись поддержкой председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко», — отмечают эксперты.

Ранее Валентин Коновалов регулярно попадал в аутсайдеры рейтинга политической устойчивости. Сам Евгений Минченко в интервью с агентством осенью 2024 года предрекал возможную отставку губернатора-коммуниста.

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Губернатор республики Хакасия Валентин Коновалов от КПРФ вышел из политической изоляции, заручившись поддержкой федеральных элит. Об этом сообщают авторы рейтинга политической устойчивости от коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». «Отметим выход из „красной зоны“ главы Хакасии Валентина Коновалова. Представитель КПРФ вышел из условной политической изоляции, получив первую за время губернаторства аудиенцию у президента Владимира Путина и заручившись поддержкой председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко», — отмечают эксперты. Ранее Валентин Коновалов регулярно попадал в аутсайдеры рейтинга политической устойчивости. Сам Евгений Минченко в интервью с агентством осенью 2024 года предрекал возможную отставку губернатора-коммуниста.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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