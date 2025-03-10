Опальный губернатор-коммунист вышел из «политической изоляции»

Глава Хакасии Коновалов попал в середняки рейтинга Минченко

11 марта 2025 в 02:00 Размер текста - 17 +

Глава Хакасии Валентин Коновалов сумел выбиться в «середняки» рейтинга «Минченко консалтинг» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор республики Хакасия Валентин Коновалов от КПРФ вышел из политической изоляции, заручившись поддержкой федеральных элит. Об этом сообщают авторы рейтинга политической устойчивости от коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». «Отметим выход из „красной зоны“ главы Хакасии Валентина Коновалова. Представитель КПРФ вышел из условной политической изоляции, получив первую за время губернаторства аудиенцию у президента Владимира Путина и заручившись поддержкой председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко», — отмечают эксперты. Ранее Валентин Коновалов регулярно попадал в аутсайдеры рейтинга политической устойчивости. Сам Евгений Минченко в интервью с агентством осенью 2024 года предрекал возможную отставку губернатора-коммуниста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор республики Хакасия Валентин Коновалов от КПРФ вышел из политической изоляции, заручившись поддержкой федеральных элит. Об этом сообщают авторы рейтинга политической устойчивости от коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». «Отметим выход из „красной зоны“ главы Хакасии Валентина Коновалова. Представитель КПРФ вышел из условной политической изоляции, получив первую за время губернаторства аудиенцию у президента Владимира Путина и заручившись поддержкой председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко», — отмечают эксперты. Ранее Валентин Коновалов регулярно попадал в аутсайдеры рейтинга политической устойчивости. Сам Евгений Минченко в интервью с агентством осенью 2024 года предрекал возможную отставку губернатора-коммуниста.