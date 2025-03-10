10 марта 2025

AP: более 30 стран обсудят во Франции отправку миротворцев на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
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Более 30 стран обсудят обеспечение безопасности для Украины
Более 30 стран обсудят обеспечение безопасности для Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Париже 11 марта состоится встреча военных представителей из более чем 30 стран. Основной темой обсуждения станет формирование международных сил безопасности для Украины, сообщило Associated Press.

«На встрече будут присутствовать представители почти всех 32 стран, входящих в НАТО, за исключением Хорватии, Черногории и США. Соединенные Штаты не были приглашены на встречу, так как европейские страны хотят продемонстрировать, что способны взять на себя ответственность за поддержание безопасности на Украине», — сообщил агентству французский чиновник.

В число участников включены делегаты из Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии, которые примут участие в мероприятии в режиме видеоконференции. Согласно информации AP, в ходе первой части переговоров будет озвучен план Франции и Великобритании относительно Украины, после чего присутствующие обсудят и выскажут свои мнения относительно возможного участия в данной инициативе.

Как URA.RU писало ранее, формировать коалиции из стран, готовых поддержать Украину, начала Великобритания. Страна совместно с Францией в ближайшее время презентует президенту США Дональду Трампу список государств, поддерживающих Киев, пишет RT.

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В Париже 11 марта состоится встреча военных представителей из более чем 30 стран. Основной темой обсуждения станет формирование международных сил безопасности для Украины, сообщило Associated Press. «На встрече будут присутствовать представители почти всех 32 стран, входящих в НАТО, за исключением Хорватии, Черногории и США. Соединенные Штаты не были приглашены на встречу, так как европейские страны хотят продемонстрировать, что способны взять на себя ответственность за поддержание безопасности на Украине», — сообщил агентству французский чиновник. В число участников включены делегаты из Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии, которые примут участие в мероприятии в режиме видеоконференции. Согласно информации AP, в ходе первой части переговоров будет озвучен план Франции и Великобритании относительно Украины, после чего присутствующие обсудят и выскажут свои мнения относительно возможного участия в данной инициативе. Как URA.RU писало ранее, формировать коалиции из стран, готовых поддержать Украину, начала Великобритания. Страна совместно с Францией в ближайшее время презентует президенту США Дональду Трампу список государств, поддерживающих Киев, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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