Mash раскрыл, чем ВСУ атаковали Москву

Mash: Украина атаковала Москву дронами типа «Лютый»
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ВСУ запустили в сторону Москвы дроны типа «Лютый» (фото из архива)
ВСУ запустили в сторону Москвы дроны типа «Лютый» (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина попыталась атаковать Москву беспилотниками типа «Лютый», сообщают telegram-каналы. Большая часть дронов была уничтожена российскими системами ПВО над Домодедово и Раменским районом столицы.

«ВСУ атаковали Москву роем беспилотников типа „Лютый“», — пишет telegram-канал Mash. Жители Подмосковья стали свидетелями полета украинских дронов, которые следовали один за другим. Всего в Московской области было сбито 69 беспилотников ВСУ.

Дроны типа «Лютый» одни из самых распространенных украинских БПЛА на СВО. Он представляет собой низкоплан с двухбалочным фюзеляжем из стеклопластика, усиленным металлической сеткой и фанерой, может наносить удары на расстоянии до тысячи километров.

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Украина попыталась атаковать Москву беспилотниками типа «Лютый», сообщают telegram-каналы. Большая часть дронов была уничтожена российскими системами ПВО над Домодедово и Раменским районом столицы. «ВСУ атаковали Москву роем беспилотников типа „Лютый“», — пишет telegram-канал Mash. Жители Подмосковья стали свидетелями полета украинских дронов, которые следовали один за другим. Всего в Московской области было сбито 69 беспилотников ВСУ. Дроны типа «Лютый» одни из самых распространенных украинских БПЛА на СВО. Он представляет собой низкоплан с двухбалочным фюзеляжем из стеклопластика, усиленным металлической сеткой и фанерой, может наносить удары на расстоянии до тысячи километров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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