Mash раскрыл, чем ВСУ атаковали Москву

Украина попыталась атаковать Москву беспилотниками типа «Лютый», сообщают telegram-каналы. Большая часть дронов была уничтожена российскими системами ПВО над Домодедово и Раменским районом столицы.
«ВСУ атаковали Москву роем беспилотников типа „Лютый“», — пишет telegram-канал Mash. Жители Подмосковья стали свидетелями полета украинских дронов, которые следовали один за другим. Всего в Московской области было сбито 69 беспилотников ВСУ.
Дроны типа «Лютый» одни из самых распространенных украинских БПЛА на СВО. Он представляет собой низкоплан с двухбалочным фюзеляжем из стеклопластика, усиленным металлической сеткой и фанерой, может наносить удары на расстоянии до тысячи километров.
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