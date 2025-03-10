WSJ: в КНР против встречи Трампа с Си в США после ссоры с Зеленским

Китайские чиновники опасаются, что встреча лидера КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме может привести к конфликту, как это произошло между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Поэтому они против поездки Си Цзиньпина в Вашингтон и предпочитают, чтобы встреча состоялась в Китае. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
«В Пекине с осторожностью рассматривают возможность проведения саммита в Вашингтоне, опасаясь, что встреча может создать впечатление, будто Си Цзиньпин готов пойти на уступки Дональду Трампу. Кроме того, они не хотят повторения инцидента с Владимиром Зеленским, которого публично раскритиковали и попросили покинуть Белый дом во время его визита в США в конце февраля», — говорится на сайте WSJ.
Ранее стало известно, что Пекин и Вашингтон обсуждают возможность встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в июне — в месяц, когда оба лидера отмечают дни рождения. Это может стать символичным жестом доброй воли на фоне торговых разногласий. Хотя официальных заявлений пока нет, сам факт переговоров указывает на стремление к стабилизации отношений. Тем временем сам Трамп уже получил неожиданный дипломатический жест — президент Украины Владимир Зеленский отправил ему письмо с извинениями за инцидент в Овальном кабинете Белого дома, сообщает RT. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, этот шаг был важным сигналом для дальнейших отношений.
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