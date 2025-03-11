После атаки ВСУ произошло возгорание на парковке «Мираторга»

Движение поездов на станции Домодедово остановили из-за атаки БПЛА
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После атаки дронов произошло возгорание на паркове (архивное фото)
После атаки дронов произошло возгорание на паркове (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Движение поездов через станцию Домодедово (Подмсковье) остановлено на фоне атаки БПЛА. Кроме того, на парковке российской агропромышленной компании «Мираторг», которая также находится в Домодедово, произошло возгорание. Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева. Инцидент произошел после атаки беспилотников ВСУ по региону.

«Произошло возгорание на парковке „Мираторга“, — написала Евгения Хрусталева в своем telegram-канале. Она добавила, что через ж/д станцию Домодедово остановлено движение поездов. В аэропорту временно ограничен прием и вылет самолетов.

На месте работают экстренные службы и спасатели. Всего в районе Московской области сбито 65 беспилотников ВСУ.

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Движение поездов через станцию Домодедово (Подмсковье) остановлено на фоне атаки БПЛА. Кроме того, на парковке российской агропромышленной компании «Мираторг», которая также находится в Домодедово, произошло возгорание. Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева. Инцидент произошел после атаки беспилотников ВСУ по региону. «Произошло возгорание на парковке „Мираторга“, — написала Евгения Хрусталева в своем telegram-канале. Она добавила, что через ж/д станцию Домодедово остановлено движение поездов. В аэропорту временно ограничен прием и вылет самолетов. На месте работают экстренные службы и спасатели. Всего в районе Московской области сбито 65 беспилотников ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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