10 марта 2025

Разлитый в Черном море мазут усилит краснодарского губернатора

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Первый день Международного Форума Добровольцев. Сочи, кондратьев вениамин
Губернатор Кондратьев может усилить позиции после экологической катастрофы Фото:

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев может усилить позиции после экологической катастрофы, случившейся из-за разлива мазута в Черном море. Так утверждают авторы нового рейтинга политической устойчивости губернаторов коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

«Особое внимание будет приковано к кампании в Краснодарском крае, предвыборный фон которой во многом будет зависеть от степени успешности ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. Не исключено, что консолидация ресурсов и востребованность антикризисных мер лишь укрепит позиции Вениамина Кондратьева по аналогии с ситуацией в Оренбургской области, где наводнение не помешало губернатору Денису Паслеру переизбраться на пост губернатора», — говорится в исследовании.

Вениамин Кондратьев стал одним из семи губернаторов, которые попали в «зеленую зону» рейтинга. Всего в докладе фигурируют 19 глав регионов, которым в 2025 году предстоят выборы.

В декабре губернатор Вениамин Кондратьев дезинформировал Владимира Путина, публично доложив ему, что не нуждается в федеральной поддержке и введении режима ЧС. Как выяснилось позже, регион не справлялся с последствиями катастрофы самостоятельно.

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Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев может усилить позиции после экологической катастрофы, случившейся из-за разлива мазута в Черном море. Так утверждают авторы нового рейтинга политической устойчивости губернаторов коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». «Особое внимание будет приковано к кампании в Краснодарском крае, предвыборный фон которой во многом будет зависеть от степени успешности ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. Не исключено, что консолидация ресурсов и востребованность антикризисных мер лишь укрепит позиции Вениамина Кондратьева по аналогии с ситуацией в Оренбургской области, где наводнение не помешало губернатору Денису Паслеру переизбраться на пост губернатора», — говорится в исследовании. Вениамин Кондратьев стал одним из семи губернаторов, которые попали в «зеленую зону» рейтинга. Всего в докладе фигурируют 19 глав регионов, которым в 2025 году предстоят выборы. В декабре губернатор Вениамин Кондратьев дезинформировал Владимира Путина, публично доложив ему, что не нуждается в федеральной поддержке и введении режима ЧС. Как выяснилось позже, регион не справлялся с последствиями катастрофы самостоятельно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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