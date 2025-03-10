Разлитый в Черном море мазут усилит краснодарского губернатора

11 марта 2025 в 02:00 Размер текста - 17 +

Губернатор Кондратьев может усилить позиции после экологической катастрофы Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев может усилить позиции после экологической катастрофы, случившейся из-за разлива мазута в Черном море. Так утверждают авторы нового рейтинга политической устойчивости губернаторов коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». «Особое внимание будет приковано к кампании в Краснодарском крае, предвыборный фон которой во многом будет зависеть от степени успешности ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. Не исключено, что консолидация ресурсов и востребованность антикризисных мер лишь укрепит позиции Вениамина Кондратьева по аналогии с ситуацией в Оренбургской области, где наводнение не помешало губернатору Денису Паслеру переизбраться на пост губернатора», — говорится в исследовании. Вениамин Кондратьев стал одним из семи губернаторов, которые попали в «зеленую зону» рейтинга. Всего в докладе фигурируют 19 глав регионов, которым в 2025 году предстоят выборы. В декабре губернатор Вениамин Кондратьев дезинформировал Владимира Путина, публично доложив ему, что не нуждается в федеральной поддержке и введении режима ЧС. Как выяснилось позже, регион не справлялся с последствиями катастрофы самостоятельно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев может усилить позиции после экологической катастрофы, случившейся из-за разлива мазута в Черном море. Так утверждают авторы нового рейтинга политической устойчивости губернаторов коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». «Особое внимание будет приковано к кампании в Краснодарском крае, предвыборный фон которой во многом будет зависеть от степени успешности ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. Не исключено, что консолидация ресурсов и востребованность антикризисных мер лишь укрепит позиции Вениамина Кондратьева по аналогии с ситуацией в Оренбургской области, где наводнение не помешало губернатору Денису Паслеру переизбраться на пост губернатора», — говорится в исследовании. Вениамин Кондратьев стал одним из семи губернаторов, которые попали в «зеленую зону» рейтинга. Всего в докладе фигурируют 19 глав регионов, которым в 2025 году предстоят выборы. В декабре губернатор Вениамин Кондратьев дезинформировал Владимира Путина, публично доложив ему, что не нуждается в федеральной поддержке и введении режима ЧС. Как выяснилось позже, регион не справлялся с последствиями катастрофы самостоятельно.