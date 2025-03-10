10 марта 2025

Миллиардер Мордашов ослабил позиции самого хайпового губернатора страны

Вологодский губернатор Филимонов потерял в политической устойчивости
© Служба новостей «URA.RU»
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VIII Гайдаровский форум, второй день. Москва, портрет, мордашов алексей
Георгий Филимонов ослаб в результате конфликта с миллиардером Мордашовым Фото:

Известный вологодский губернатор Георгий Филимонов ослабил позиции из-за конфликта с бенефициаром «Северстали», миллиардером Алексеем Мордашовым и ареста вице-губернатора Дениса Алексеева. Об этом говорится в рейтинге политической устойчивости от коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко.

«Из „зеленой зоны“ вышел губернатор Вологодской области Георгий Филимонов на фоне обострения противостояния с „Северсталью“ и главой компании Алексеем Мордашовым, а также из-за задержания вице-губернатора области Дениса Алексеева», — сказано в докладе.

Авторы рейтинга определяют политическую устойчивость губернаторов по девяти критериям. Приносят баллы только шесть — поддержка со стороны федеральных политиков, наличие больших проектов, экономическая привлекательность региона, окончание полномочий, позиционирование и качество политического менеджмента. Другие три — отнимают баллы. Это федеральные и региональные конфликты, а также аресты.

В рейтинге Филимонов стал лидером по количеству отнятых баллов. Суммарно он потерял шесть очков за региональные конфликты и аресты. Всего Филимонов получил 15 баллов, что снизило его позиции до «середняков».

Ранее агентство сообщало о том, что арестованные в конце февраля вологодские чиновники испортили Филимонову имидж. Требуя взятку с местной лесозаготовительной компании, они затронули интересы крупных федеральных игроков, за что поплатится и сам глава региона. А его многочисленные оппоненты, увидев отсутствие серьезной протекции Москвы, будут действовать жестче.

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Известный вологодский губернатор Георгий Филимонов ослабил позиции из-за конфликта с бенефициаром «Северстали», миллиардером Алексеем Мордашовым и ареста вице-губернатора Дениса Алексеева. Об этом говорится в рейтинге политической устойчивости от коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко. «Из „зеленой зоны“ вышел губернатор Вологодской области Георгий Филимонов на фоне обострения противостояния с „Северсталью“ и главой компании Алексеем Мордашовым, а также из-за задержания вице-губернатора области Дениса Алексеева», — сказано в докладе. Авторы рейтинга определяют политическую устойчивость губернаторов по девяти критериям. Приносят баллы только шесть — поддержка со стороны федеральных политиков, наличие больших проектов, экономическая привлекательность региона, окончание полномочий, позиционирование и качество политического менеджмента. Другие три — отнимают баллы. Это федеральные и региональные конфликты, а также аресты. В рейтинге Филимонов стал лидером по количеству отнятых баллов. Суммарно он потерял шесть очков за региональные конфликты и аресты. Всего Филимонов получил 15 баллов, что снизило его позиции до «середняков». Ранее агентство сообщало о том, что арестованные в конце февраля вологодские чиновники испортили Филимонову имидж. Требуя взятку с местной лесозаготовительной компании, они затронули интересы крупных федеральных игроков, за что поплатится и сам глава региона. А его многочисленные оппоненты, увидев отсутствие серьезной протекции Москвы, будут действовать жестче.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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