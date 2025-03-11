В Подмосковье произошел взрыв
В жилом комплексе «Томилино Парк» в Люберцах Московской области прогремел взрыв, он был зафиксирован камерами видеонаблюдения, сообщают telegram-каналы. Пока официальных данных о пострадавших и разрушениях нет.
«Момент взрыва с камеры видеонаблюдения в люберецком ЖК „Томилино Парк“», — пишет telegram-канал Shot. Там же опубликовали видео.
Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в Минобороны России. Ответ ожидается.
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