В Люберцах под Москвой прогремел взрыв. Видео

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В Подмосковье произошел взрыв
В Подмосковье произошел взрыв Фото:

В жилом комплексе «Томилино Парк» в Люберцах Московской области прогремел взрыв, он был зафиксирован камерами видеонаблюдения, сообщают telegram-каналы. Пока официальных данных о пострадавших и разрушениях нет.

«Момент взрыва с камеры видеонаблюдения в люберецком ЖК „Томилино Парк“», — пишет telegram-канал Shot. Там же опубликовали видео. 

Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в Минобороны России. Ответ ожидается.

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В жилом комплексе «Томилино Парк» в Люберцах Московской области прогремел взрыв, он был зафиксирован камерами видеонаблюдения, сообщают telegram-каналы. Пока официальных данных о пострадавших и разрушениях нет. «Момент взрыва с камеры видеонаблюдения в люберецком ЖК „Томилино Парк“», — пишет telegram-канал Shot. Там же опубликовали видео.  Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в Минобороны России. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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