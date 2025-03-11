Близкий к Минобороны источник раскрыл, зачем Украина массово атаковала Москву

Массовая атака беспилотников Украины на Москву была попыткой скрыть неудачи ВСУ в Курской области. Об этом сообщает telegram-канал Shot, ссылаясь на источник в Минобороны.
«Это попытка отвлечь внимание от провала ВСУ в Курской области. Хаотичная массированная атака жилых домов должна была дать надежду на другую „перемогу“, — рассказал собеседник Life, близкий к МО РФ. В сообщении также отмечается, что атака на жилые зоны предполагалась как способ моральной подготовки к отступлению украинских войск из Суджанского района Курской области. Источник также подчеркнул, что системы противовоздушной обороны России успешно справились с угрозой.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для получения комментария по данной теме. На момент публикации ответ ожидается.
ВСУ 11 марта провели обширную атаку на Москву и Московскую область с использованием дронов моделей PD-2, «Рубака» и «Лютый». Большинство этих беспилотников были уничтожены системами противовоздушной обороны России в районе Домодедова и Раменского. В результате атаки было сбито 69 украинских БПЛА. Подробнее — в материале URA.RU.
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