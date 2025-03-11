Близкий к Минобороны источник раскрыл, зачем Украина массово атаковала Москву

Life: массовая атака Украины на Москву была попыткой скрыть провал ВСУ
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Атака беспилотников ВСУ на Россию нужна была для поднятия морального духа украинских военных, пишет Shot
Атака беспилотников ВСУ на Россию нужна была для поднятия морального духа украинских военных, пишет Shot Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Массовая атака беспилотников Украины на Москву была попыткой скрыть неудачи ВСУ в Курской области. Об этом сообщает telegram-канал Shot, ссылаясь на источник в Минобороны.

«Это попытка отвлечь внимание от провала ВСУ в Курской области. Хаотичная массированная атака жилых домов должна была дать надежду на другую „перемогу“, — рассказал собеседник Life, близкий к МО РФ. В сообщении также отмечается, что атака на жилые зоны предполагалась как способ моральной подготовки к отступлению украинских войск из Суджанского района Курской области. Источник также подчеркнул, что системы противовоздушной обороны России успешно справились с угрозой. 

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для получения комментария по данной теме. На момент публикации ответ ожидается.

ВСУ 11 марта провели обширную атаку на Москву и Московскую область с использованием дронов моделей PD-2, «Рубака» и «Лютый». Большинство этих беспилотников были уничтожены системами противовоздушной обороны России в районе Домодедова и Раменского. В результате атаки было сбито 69 украинских БПЛА. Подробнее — в материале URA.RU.

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Массовая атака беспилотников Украины на Москву была попыткой скрыть неудачи ВСУ в Курской области. Об этом сообщает telegram-канал Shot, ссылаясь на источник в Минобороны. «Это попытка отвлечь внимание от провала ВСУ в Курской области. Хаотичная массированная атака жилых домов должна была дать надежду на другую „перемогу“, — рассказал собеседник Life, близкий к МО РФ. В сообщении также отмечается, что атака на жилые зоны предполагалась как способ моральной подготовки к отступлению украинских войск из Суджанского района Курской области. Источник также подчеркнул, что системы противовоздушной обороны России успешно справились с угрозой.  URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для получения комментария по данной теме. На момент публикации ответ ожидается. ВСУ 11 марта провели обширную атаку на Москву и Московскую область с использованием дронов моделей PD-2, «Рубака» и «Лютый». Большинство этих беспилотников были уничтожены системами противовоздушной обороны России в районе Домодедова и Раменского. В результате атаки было сбито 69 украинских БПЛА. Подробнее — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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